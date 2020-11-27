每天确诊583人……无原则的“马后炮”应对带来的第三次大流行. November. 27, 2020 07:39. . 据统计，昨天新冠新增确诊患者为583人，自今年2、3月大邱和庆北地区第一次大流行以来首次突破500人。在政府20日宣布开始第三次流行一周之后，超出了今年夏天以首都圈为中心第二次流行时达到的顶峰（441人）。新兵训练所、舞蹈学院、桑拿浴、公务员研修设施等，全国各地同时发生大大小小的集体感染。 如果加强保持社交距离，确诊人数就会减少，一旦放松就会增加，这一事实现在已经成为众所周知的经验法则。5月黄金长假过后，发生了梨泰院夜店事件，夏季休假即将结束时，第二次流行开始了。这次的第三次流行是在上个月12日，在没有控制住扩散趋势的情况下，无视保持距离标准，将其放松为第一阶段，从22日开始重新发放消费券，并于本月7日将保持距离调整为第五阶段，大幅放宽了标准，从而导致防疫堤坝倒塌的结果。 政府根据最近一周（20日至26日）日均确诊人数为380人调整了保持距离标准，这一数据远远超过了全国第二阶段上调标准（300人），接近2.5阶段（400人至500人）。但是，政府却表示要“静观其变”，没有上调至第二阶段。在政府也不遵守自己制定的保持距离原则的情况下，怎么要求国民遵守保持距离呢？更何况，下个月3日将举行有50万人参加的高考。 这次的第三次大流行比局限在大邱和庆北的第一次大流行更加危险。感染源多种多样、无症状感染较多的年轻层比重较高，而且增加趋势也比第二次流行时更加急促，防疫体系很难应对。第一次流行时，从全国各地赶来医疗团队，还提供病床支援，但还有很多患者连一次都没见到医生就死亡。根据目前的趋势，如果患者剧增，重患者专用病床一周就会用尽。政府应该实行有原则的保持距离并重新整顿医疗体系，恢复防疫领导能力，灭掉第三次流行的导火索。现在手头既没有新冠疫苗也没有治疗药物，如果就这样迎来冬天，有可能导致无法控制的局面。

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