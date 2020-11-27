新冠疫苗能拯救东京奥运会吗？. November. 27, 2020 07:42. by 李元洪 bluesky@donga.com. “为了保护日本国民，国际奥委会将尽最大努力让更多的奥运会参赛者和观众接种疫苗。” 这是最近传开的国际奥委会主席托马斯·巴赫的发言。巴赫15日至18日期间访问日本，与日本首相菅义伟、东京奥运会组织委员长森喜朗、前首相安倍晋三等人进行会面，并参观了日本主要体育场。据美联社等媒体报道，巴赫16日在会见日本高层负责人时做出了上述表示。 巴赫此前没有出席上月底在韩国举行的首尔和平奖颁奖典礼，虽然他本人是获奖者。因在2018年平昌冬奥会上为韩朝组成统一队做出的贡献，他被确定为该奖项的获奖者。首尔和平奖是为纪念为东西方和解做出贡献的1988年首尔奥运会的精神而设立的奖项。巴赫表示：“新冠疫情正在欧洲各地扩散，因此未能前往韩国。” 也有分析认为，尽管如此，巴赫仍执意前往日本，是因为在新冠疫情在全世界范围内更加肆虐的情况下，有必要让日本国民和奥运会各家赞助商相信奥运会能够顺利举行。 巴赫抵达日本之前，传出了美国制药公司辉瑞公司开发新冠疫苗的消息。对于国际奥委会来说，这无疑是战胜新冠疫情并相信奥运会能够正常举行的好消息。 但是，巴赫“为了保护日本国民”的发言让人感觉有些微妙。首先，我理解他在访问日本期间，为了让日本国民安心而做出了上述发言。另外，如果世界各国的人潮蜂拥而来，也有可能发生意外的新冠病毒感染风波。但是，如果使用了“不只是保护日本国民，而是为了保护全世界参加奥运会的人”的措辞，也许会更好一些吧。因为参加奥运会的数万名选手和相关人士及观众可以向日本传播新冠病毒，也有可能在日本感染新冠病毒。丝毫不亚日本国民，参加奥运会的所有人都要在新冠病毒前保持安全。要警惕“稍有不慎，只有来自其他国家的奥运会参加者才会成为感染源和加害者”的主张。因此，不仅要为日本国民，还要为来自海外的奥运会参赛者及观众制定防疫对策。 巴赫“要让奥运会参加者接种疫苗”的发言并不是强制事项。但是国际奥委会表示，将为此竭尽全力。那么，正如巴赫所说，参加奥运会的所有人能否接种疫苗呢？包括美联社，各家外媒报道说，选手们并不一定对疫苗抱有好感。因为虽然实验迅速进行，但还是没有达到结束最终实验、进入流通的阶段。它有可能存在未被发现的副作用，而且目前还不知道疫苗会对选手状态产生什么样的影响。 大韩体育会相关人士表示：“巴赫主席发言后召开了有关疫苗的对策会议。但疫苗试验还在继续，为了决定是否购买和接种，需要等到最终流通阶段。”另一名兴奋剂相关专家表示：“因为还没有看到疫苗的具体事项，所以不能说对选手的影响是好是坏。” 综合他们的话来看，目前还不能断定疫苗是否会对选手们的竞技水平产生影响、是否安全。要想确信奥运会参赛者是否可以接种疫苗，还需要一段时间。 即使确保安全性，但之后确保数量也会成为问题。疫苗的价格从几千韩元到几万韩元不等。对于贫穷的国家来说，选手团的疫苗费用可能会成为负担。最重要的是，在全世界范围内，有可能出现无法参与充分确保疫苗数量竞争的国家，而且还要讨论如何让这些国家的选手参加。另外，仅靠疫苗能否完全把新冠阻隔在奥运会之外也是一大问题。虽然疫苗开发有助于奥运会的举办，但是之后还有很多难题需要解决。

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