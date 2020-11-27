在泰安投资340亿韩元建设“海洋治愈中心”. November. 27, 2020 07:41. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 忠南泰安郡为了跃升为引领环黄海圈经济的海洋城市而不懈地努力。这里正在建设可以利用海水、滩涂、盐等休息的“海洋治愈中心”(鸟瞰图)，并建设韩国唯一的无人操控主题公园“泰安UV乐园”。 泰安海洋治愈中心将建设利用海洋资源的各种治愈设施。他们可以用滩涂或盐按摩，然后泡在海水中休息。 中心将在泰安郡南面达山浦一带投入340亿韩元，建设地下1层、地上2层的规模。预计这里将起到培养海洋治愈专业人才等海洋治愈产业枢纽的作用。泰安郡期待通过建立中心，能产生649亿韩元的生产诱发效果、263亿韩元的附加价值、约4000个工作岗位等。 无人操控综合主题公园泰安UV乐园也以2021年竣工为目标进行。可以体验无人机或遥控(RC)汽车及飞机等。泰安郡南面两潜里一带11.5703万平方米的土地上，将投入95亿韩元的事业费。包括无人操控综合中心在内，将建设△400米跑道 △无人机赛道 △远程控制飞机、直升机、汽车无人驾驶体验•教育空间等。泰安郡计划，今后吸引1万人以上参加的无线遥控国内•国际大会，并开发与多种活动相关的旅游商品，每年吸引50万名以上的滞留型游客。 为了扩大泰安的影响力，还展开了“广开土大工程”。 泰安郡要想成为海洋城市，必须确保交通接近性，因此计划加强交通网，像广开土大王一样扩大影响力。实际上，泰安郡居民50年来一直期盼的“加露林湾连陆桥建设工程”和“斗也至新津岛区间4车道扩建铺路工程”在今年1月国土交通部的“第5次国道•国支道5年计划”中最终得到了反映。连陆桥总长5.61公里，将投入2983亿韩元。经常发生堵塞的斗也至新津岛区间计划投资1348亿韩元，扩建公路。

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