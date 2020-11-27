这一天，所有人都在向“足球传奇”马拉多纳致哀. November. 27, 2020 07:41. by 鄭允喆, 金潤鍾 trigger@donga.com,zozo@donga.com. “我失去了一位伟大的朋友，世界失去了一个传奇。我希望有一天，我们两个能够一起在天堂踢球。”(球王贝利) 阿根廷足球英雄迭戈•马拉多纳25日(当地时间)因心脏麻痹去世。享年60岁。马拉多纳3日因头部出血接受脑部手术，11日出院后在阿根廷布宜诺斯艾利斯近郊的家中去世。与巴西的贝利(80岁)一起被称为足球史上最伟大的球员的马拉多纳的去世消息传出后，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯宣布了为期三天的国家哀悼期。贝利和里奥内尔•梅西(33岁•阿根廷)等足球明星在自己的社交网络服务(SNS)账号上上传了追悼文章。阿根廷出身的方济各教皇也表达了特别的哀悼。教皇厅在官方网站上破例报道了“足球诗人(Poet of Soccer)去世”的消息。 1960年10月30日，马拉多纳出生在布宜诺斯艾利斯的贫民窟，作为家中3男4女中的长子(排行老五)的他16岁便早早进入职业联赛，17岁成为当时历届最年轻的国家代表选手，开启了华丽的足球人生。马拉多纳足球人生的最鼎盛时期是效力于意甲那不勒斯队时期的1986年。在当年的墨西哥世界杯上马拉多纳攻入5球，带领阿根廷队夺得了大力神杯冠军，还获得了金球奖(最佳球员)。在与英格兰队的四分之一决赛中，在0比0的下半场第6分钟，，马拉多纳与对方守门员在门前争球时，用左手击打皮球攻入一球，赛后他留下了“我的头和‘上帝之手’共同创造的进球”的名言。马拉多纳攻入首粒进球后，4分钟后晃过对方6名防守队员和守门员，上演了进球的经典场面，帮助球队以2比1取得了胜利。 虽然他在球场上是最棒的，但他的各种行为也被称为“恶童”。效力那不勒斯队时期的1991年，马拉多纳因被查出服用可卡因而被禁赛15个月，1994年美国世界杯期间，因兴奋剂检查中出现禁药阳性反应，中途回国。他还向来到自己别墅进行采访的记者发射气枪，被判缓期执行。2008年，他被选为阿根廷国家队主教练，但在2010年南非世界杯上止步于8强，在阿根廷、中东、墨西哥等地执教过多家俱乐部，但作为主教练，他并没有受到太多关注。 在他度过全盛时期的意大利也掀起了追悼热潮。特别是那不勒斯居民拿着印有马拉多纳头像的T恤、照片和蜡烛聚集在大街上哀悼。也有很多家庭在阳台上挂了印有10号的马拉多纳的球衣。 马拉多纳在1984年至1991年期间一直在那不勒斯队效力。虽然成立于1926年，但一直徘徊在联赛末尾区的那不勒斯队在马拉多纳到来后，包括球队历史上首次夺冠在内，两次登上联赛冠军宝座，还捧起了欧洲足球联盟(UEFA)杯。马拉多纳离开后，那不勒斯在联赛中再也没有拿到过冠军。2017年，那不勒斯向马拉多纳颁发名誉市民证，在得知他去世的消息后，市政府提议将那不勒斯的主场名称改为“迭戈•阿曼多•马拉多纳”球场。

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