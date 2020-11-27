韩国科学家开发出能让时光倒流的“回春技术”. November. 27, 2020 07:41. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 韩国科学家成功开发出了能让部分老皮肤细胞回归到年轻细胞状态的“回春”技术。这一技术的开发有助于减缓细胞老化，开发抑制老年性疾病的治疗剂和化妆品。 KAIST生物脑工程系教授赵光贤和研究员安秀均、爱茉莉太平洋技术研究院团队26日表示，利用计算机模拟方式开发出了能让人体老化的一部分皮肤细胞回归到年轻细胞状态的逆老化技术。 老化是生命体随着时间的流逝，生存和生殖所需的生理机能下降的自然生命现象。因DNA损伤积累、诱发癌症的基因活性化等原因，细胞停止增殖的“细胞老化”正在累积。在此过程中，患上癌症等老年性疾病，身体机能下降，死亡率也会上升。 最近，科学家们正在研究“细胞逆老化”技术，使细胞能够抵抗老化，使身体恢复年轻。“逆分化”技术作为扭转细胞老化的战略被广泛研究。逆分化是在皮肤细胞一样由特定身体组织生长的细胞上添加4种名为“转录因子”的蛋白质，使其回归到分化特定细胞之前的年轻状态的技术。虽然可以让老细胞回归到年轻细胞状态，但是出现了效率低、容易引发癌症的副作用，至今还没有得到广泛的利用。 赵教授组注意到了由3层组成的人体皮肤中最厚的“真皮”上部存在的“纤维芽细胞”中的数十种蛋白质。纤维芽细胞就像建筑物的水泥一样填充细胞之间的空间，是生产连接细胞的胶原蛋白等物质(细胞外基质)的细胞。研究组利用电脑模拟实验，以纤维芽细胞中的蛋白质如何互相交换信号来履行功能为模型。 研究组再次以该模型为基础，确认了名为“PDK1”的蛋白质对抑制皮肤细胞老化有重要作用的事实。“PDK1”具有控制调节蛋白质合成和细胞生长的mTOR蛋白质和干预免疫诱发物质细胞因子生成的蛋白质(NF-kB)的功能。 研究组利用人类的真皮纤维芽细胞和利用它制成的立体人工皮肤，进行了抑制PDK1基因的实验。结果确认了老化的皮肤组织中减少的胶原蛋白的合成增加，再生能力恢复，年轻皮肤组织的特性出现的事实。 赵教授表示：“之前一直认为老化是不可抗拒的现象，但是这次研究确认了老化也是可以逆转的生命现象的可能性”，“有助于延长健康寿命、预防老年性疾病的治疗技术开发。” 爱茉莉太平洋技术研究院正在利用该技术，从冬柏浓缩液中提取PDK1抑制成分，开发改善老化皮肤皱纹的化妆品。该研究结果于本月18日发表在了国际学术杂志《美国国立科学院会报》(PNAS)上。

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