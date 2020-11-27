特朗普在卸任前打出“自我赦免”牌，涉“俄罗斯丑闻”的弗林被全面赦免. November. 27, 2020 07:42. by 兪載東 jarrett@donga.com. 任期还剩下不到2个月的美国总统特朗普当地时间25日正式赦免了前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林。人们一直担心，特朗普可能会在卸任前，对司法当局即将进行调查或判决的亲信及家属滥用赦免权，如今担忧已成为现实。 特朗普当天通过推特表示：“能够宣布迈克尔·弗林完全被赦免，我感到非常荣幸，向弗林和他的家人表示祝贺。你们现在真的要过一个梦幻般的感恩节了。” 弗林因卷入2016年大选时俄罗斯与特朗普阵营勾结并介入选举的“俄罗斯丑闻”而接受了调查。特朗普当选美国总统后，他被内定为白宫国家安全事务助理，虽然他当时与俄罗斯驻美国大使接触，讨论了解除对俄罗斯制裁的方案，但对联邦调查局却谎称没有讨论。特朗普就任总统后，他的虚假陈述被曝，最终在就任24天后脱掉了官服。 弗林在2017年向罗伯特·米勒特别检查官团队承认了相关内容，但去年突然否认相关嫌疑。针对特朗普正式赦免尚未得到法院最终判决的案件嫌疑人一事，民主党内出现了强烈的反对声。众议院司法委员长杰拉尔德·纳德勒抨击说：“这是没有资格和没有原则的赦免。” 特朗普此前也曾因赦免引发过争议。今年7月，他也因为为与俄罗斯丑闻有牵连的亲信兼选举战略家罗杰·斯通减刑而引起强烈抗议。8月份，因洗钱嫌疑等被判处终身监禁的黑人毒贩和有过抢劫银行前科的人，特朗普又以在全党大会上发表支持自己的演讲为由予以赦免。 接下来可能受到赦免的候选人也被美国媒体提及。以涉嫌违反《选举资金法》而接受检察机关调查的纽约前市长鲁迪·朱利安尼就是代表性例子。因诈骗嫌疑正在接受调查的前白宫首席战略家史蒂夫·班农也被列为赦免候选人。 受到各种金融不正之风和性犯罪嫌疑的特朗普总统有可能试图进行所谓的“自我赦免”。美国有线电视新闻网报道称，“虽然特朗普总统一直说‘我有赦免自己的权利’，但如果付诸实行，相当于承认自己的罪行，所以在犹豫不决”。

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