加德岛全额国帑支持外加免除可行性调查……撒下了吞噬税金的“机场共和国”种子. November. 26, 2020 08:06. . 共同民主党昨天以政策委员会议长韩正爱为代表发起议员，共同发起《加德岛新机场建设特别法》。该特别法从法案名称开始就明确了东南圈新机场的地位。其中还包括，预计达10万亿韩元左右的资金用国帑全额支援，并免除机场建设的经济性研究的预备可行性调查。此前的20日，在野党“国民的力量”釜山地区议员共同发起的《釜山加德岛新机场特别法》也几乎与“免除预备可能性调查”等执政党的特别法内容相同。据悉，国会计划，合并审查朝野提议的两个特别法，并于明年初通过。 预备可行性调查是金大中政府引进的，其宗旨是，如果专家研究后发现大型国策事业的投入对比效用低下，将重新予以考虑。文在寅政府已经免除预算88万亿韩元，如果包括此次加德岛新机场在内，预算几乎达到100万亿韩元。这比朴槿惠政府的24万亿韩元和现执政势力在在野党时期指责李明博政府“挥锹政府”的60万亿韩元还要多。如果打着地区均衡发展的名分，在政治上需要的时候，滥发免除预算可行性调查的制度，还不如干脆废除预备可行性制度。 共同民主党代表（党首）李洛渊23日表示：“希望朝野尽快协商处理大邱新机场特别法、光州机场搬迁特别法。”在这些特别法中，也必然包括免除预备可行性调查和全额公帑支援。此外，如果其他地区出于公平性要求建设新机场，又有什么理由拒绝呢？我们不得不问，如果只能得到选票，大韩民国成为“机场共和国”也无所谓吗？ 选举用地方机场除了庞大的建设费用外，在竣工后也早已成为“吞噬税金的河马”。目前，在14个地方机场中，5个机场的跑道利用率不到1%，全体机场的70%处于赤字状态。通过机场建设实现地区发展、激活地方经济的宗旨是可以理解的，但在推进时也要担心国家的生计。

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