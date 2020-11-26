做作业时间. November. 26, 2020 08:06. . “作业都做完了吗？”“先做作业再玩！”这是有上学孩子的父母挂在嘴边的一句话。世界上有很会做作业的孩子，但没有喜欢写作业的孩子。芬兰画家伊利厄·奥里拉在这一作品中描写了母亲和孩子围绕作业产生的矛盾。 画中的妈妈坐在客厅的沙发一头给儿子读书。看来是学校里出现了读书作业。身穿黑色校服的少年不仅没有集中精神，反而像陷入异想一样凝视着远方。他可能正想出去和朋友们一起玩，也可能担心在阅读课上丢脸。在书上固定视线的妈妈的表情也不好。衣服的一侧肩膀部分滑落都不知道，脸上满是忧虑。 奥里拉1887年出生于赫尔辛基，擅长绘画、设计、壁画等多种领域。他作为公费奖学金获得者前往法国学习印象主义，回国后创立了芬兰印象主义集团。但由于主导设立剧场后破产，1920年与家人一起再次前往巴黎。为了养家糊口，他从事舞台布景和壁纸设计工作，同事兼画家和妻子莉莉则从事假花和葬礼花圈的制作。这幅画就是那个时期画的。画中的模特儿看起来是画家的妻子和儿子。当时儿子正在上法国小学。作为外国家庭的子女，读法语比读朋友要困难得多，而且要给孩子看作业的妈妈也有很多苦衷。 相比艺术上的成就，选择的是教育孩子吗？讨厌儿子成长为法国人的夫妇结束了7年的巴黎生活，回到了芬兰。奥里拉作为画家和壁画家扬名于故乡，1932年因芬兰国立剧场壁画而名声大噪。但是，由于当时受各种染料和色素中毒，他于当年11月去世。当时他是45岁的父亲，回到故乡后5年。

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