BTS,韩国大众歌手首次获得格莱美提名. November. 26, 2020 08:06. by 林熙允记者 imi@donga.com. 势如破竹的防弹少年团即将迎来又一个高峰。那么韩国大众歌手能否首次捧起格莱美奖杯呢? 美国录音学院(The Recording Academy)当地时间24日晚公布了第63届格莱美奖各大部门的提名名单。防弹少年团作为亚洲本土大众歌手首次获得格莱美奖提名。8月发表的单曲《炸弹Dynamite》进入了“最佳流行二人组•组合表演”部门提名名单。在同一领域,她将与杜阿•利帕、贾斯汀•比伯、Lady Gaga、泰勒•斯威夫特等当地顶级明星展开较量。颁奖仪式将于明年1月31日举行。流行天后碧昂丝获得包括年度歌曲、年度唱片制作等9项提名,是本届入围最大赢家。 防弹少年团此次入围提名名单是打破美国大众音乐市场的又一壁垒的大事件。防弹少年团从2016年开始陆续进入了Billboard音乐奖、全美音乐奖、MTV Video Music Awards,但是格莱美又是另一个故事。因为与其他注重专辑销量、人气、话题性的颁奖礼不同,此次颁奖典礼将通过超过1万名美国录音学院会员的投票来决定候选人和最终获奖者。 入围提名名单的部门分量也不轻。虽然不是“年度专辑”、“年度歌曲”、“年度唱片”、“最佳新人”四大本赏,但该部门每年都有著名流行歌手竞争,大体上都是在颁奖典礼现场进行候选人介绍和颁奖,因此大众关注度很高。 进入今年以来,防弹少年团通过2月发行的《MAP OF THE SOUL: 7》第三次登上了Billboard专辑排行榜的冠军宝座,继收录曲《ON》登上单曲排行榜第4位之后,又凭借《Dynamite》登上了榜首位置。 大众音乐评论家李大华表示:“录音学院是音乐人或音乐制作人聚集的地方,因此优先考虑音乐成果,但也无法忽视当代的倾向。这表明2020年的代表趋势是关注K-POP。” 获奖的可能性有多大?李评论家表示:“提名名单中出现了众多响当当的明星,想要获奖并不容易,但是格莱美想要平息保守性争论的倾向,因此这反而会对BTS有利。但是,跟后街男孩、超级男孩、贾斯汀-比伯等歌手无关,对于偶像歌手向来十分刻薄的格莱美的倾向也是需要考虑的。” 当天名单一公布,加拿大创作歌手威肯(TheWeeknd)意外获得“0提名”,在音乐界引起了很大的争议。因为他今年发行的《After Hours》和收录曲《Blinding Lights》分别在Billboard专辑排行榜和单曲排行榜上连续4周占据第1位,受到了评论界的赞扬。 金鹤善评论家表示:“之前格莱美在遭受人种歧视或忽视女性争议时,曾试图通过第二年给那边颁奖的‘补救’方式来恢复名誉”,“防弹少年团虽然入围了提名名单,但现在讨论‘格莱美的保守性被打破’还还为时尚。” 韩国人的格莱美获奖和候选人提名并不是第一次。在古典音乐领域,工程师技师黄炳俊和女高音歌唱家曹秀美获得了奖杯。南相旭工程师曾在大众音乐部门“最佳工程师专辑,Nonclassical”部门获得提名,国乐唱片《正歌乐会风流Ⅲ-歌曲》在“环绕音响”和“世界音乐”部门获得提名。

