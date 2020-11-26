政权交接和疫苗喜讯……道琼斯指数首次突破3万点大关. November. 26, 2020 08:06. by 纽约=常驻记者 柳在东、朴昌熙记者 ramblas@donga.com，jarrett@donga.com. 美国道琼斯工业平均指数在124年历史上首次突破了3万点大关。美国的政权和平交接和新冠疫苗的期待感拉高了指数。在韩国，三星、LG等10大集团的市价总额也超过了1000万亿韩元。 当地时间24日，纽约证券交易所的道琼斯指数上涨454.97点（1.5%），以30046.24点收盘。这与3月份的全年最低点相比上涨了61%。指数盘中一度升至30116.51点。标准普尔指数和纳斯达克指数也分别上涨了1.6%和1.3%。 电动车企业特斯拉的股价上涨了6.4%，市价总额超过了5000亿美元（约555万亿韩元）。一天之内，市价总额暴涨320亿美元，超过了美国通用汽车、日本丰田、德国大众等全世界6个汽车企业的总市值。 据分析，美国股市暴涨，是因为继辉瑞和莫德纳之后阿斯利康也传出疫苗喜讯，以及美国总统特朗普指示协助政权交接，减少了政治风险。 在韩国，因股市的活跃，以大企业为中心的市值也在迅速增加。25日，据金融信息企业FnGuide统计，以23日为基准，10大集团102个上市子公司的市价总额为1069.5万亿韩元。与去年年底（874.3419万亿韩元）相比增加了22.3%。 受全球股市暖风的影响，日本日经平均股价也刷新了29年以来的最高值。25日上涨131.27日元（0.50%），以26296.86日元收盘。这是日本经济泡沫破灭的1991年6月以来的最高值。

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