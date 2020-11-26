仁川机场公社战胜日本成田，承揽波兰新机场咨询事业. November. 26, 2020 08:06. by 李새샘 iamsam@donga.com. 仁川国际机场公社向波兰华沙新机场建设宣传仁川机场的经验，并随时回答有关整个工程方面的咨询。25日，仁川国际机场公社表示，在“为波兰华沙新机场事业的战略咨询咨询项目”提案书的投标中，被选定为战略咨询公司。仁川机场打败了曾是竞争对手的日本成田机场，被选为最佳承担单位，决定在今年内签订合同。 仁川机场将在今后3年内△制作机场开发及运营白皮书 △研究总体规划报告书 △提供教育咨询等。咨询合同金额预计为56亿韩元。 波兰政府在现有的机场华沙机场处于饱和状态后，以2027年为目标，正在推进建设年旅客收容能力达4500万人规模的新机场。仁川机场方面表示：“在机场设计和建设、器材出口等方面，可以带动国内企业共同进军。”

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