美国公开“死亡天鹅”外挂导弹的场面，是在发出对朝强硬路线的信号？. November. 26, 2020 08:06. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被称为“死亡天鹅”的美国空军B-1B战略轰炸机在机体外部挂有武器的飞行场面首次被公开。这是为在B-1B轰炸机上安装美国正在开发的超音速导弹（AGM-183A）而进行的测试。美军不久前还公开了用F-35A隐形战斗机投放可以破坏朝鲜地下核设施的改良型战术核弹“掩体炸弹”的试验，分析认为这是为了应对区域内中国军事力量的崛起和朝鲜的核威胁。特别是目前正值拜登政府上台前夕，有分析人士认为，不仅是中美关系，连朝美关系也会维持一段时间的紧张。在这种情况下，美国可能想公开强调战略上的优越性。 总管洲际导弹等核战略武器的美国战略司令部当地时间24日公开了B-1B轰炸机最近在加利福尼亚州爱德华基地上空将模拟远程空对地导弹安装在机体下端飞行的样子。B-1B轰炸机在机外搭载武器飞行，是非常罕见的事情。美国战略司令部表示：“此次试飞为B-1B提供了配备超音速武器的可能性。” 美国空军正在使用的B-1B轰炸机只在机体内部安装各种常规导弹和炸弹。因为1990年代初美国和俄罗斯签署《核裁军协定》后，B-1B的核武装被禁止，从而销毁了用来装备核导弹的外挂装置。但随着中国军事加速崛起、朝鲜核能力高端化，美国空军正在推进在B-1B轰炸机内部和外部大量装备以2022年为目标开发的AGM-183A的方案。据悉，届时每架B1-B飞机最多可搭载30枚左右。 萨德（THAAD，末段高空导弹防御系统）开发商美国洛克希德-马丁公司正在开发的超音速导弹在空中发射后，以音速5倍以上速度升至大气层上层，坠落时以最大音速20倍的速度，对数千公里以外的地面目标进行超精密打击。它比现有的空中发射巡航导弹快17倍以上，以现有的任何导弹防御体系都无法拦截，被称为“游戏改变者”。去年6月，美国在B-52战略轰炸机上首次成功试射了超音速导弹。 美国战略司令部计划，在印度太平洋地区循环部署18架B-1B轰炸机，以牵制中国，加强对朝遏制力。韩国军方相关人士表示：“如果配备超音速导弹的B-1B轰炸机被战斗力化，那么朝鲜的核挑衅等非常时期的应对时间将大大缩短，这也将带来强化保护韩国的延伸遏制的效果。” 美国在前一天（24日）公开了从F-35A隐形战斗机上投下可清除朝鲜隐藏核设施和指挥部的地下掩体的改良型战术核弹（B61-12）并命中目标的试验之后，又公开为将B-1B轰炸机的攻击力最大化而进行的测试，很多人认为这应该是对朝中两国的警告。 也有人分析认为，这可能是拜登美国政府明年1月上台前对朝强硬路线的“信号”。韩国军方消息灵通人士表示：“可以解释为，与一贯采取‘做秀式’首脑会谈的特朗普政府不同，拜登政府将以强大的威慑力为基础来处理美朝关系和无核化协商。”

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