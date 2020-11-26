新冠疫情爆发11个月后...全球累计确诊患者突破6000万例. November. 26, 2020 08:07. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 全世界新型冠状病毒肺炎(COVID-19)累计确诊患者突破了6000万例。自去年12月31日中国向世界卫生组织(WHO)报告第一个疑似病例后，时隔11个月。世界第一、第二大感染国美国和印度的情况正在恶化，再加上人口密集的北半球冬季来临，确诊患者增加势头不轻易消停。 据国际统计网站World Ometer报道，截至韩国时间25日下午3时，全球累计新冠肺炎确诊患者已突破6010万例。今年6月28日突破1000万人之后，到突破2000万名(8月10日)、3000万名(9月16日)、4000万名(10月18日)、5000万名(本月8日)为止，分别需要一个多月的时间。但是，从5000万名增加到6000万名仅花了17天，扩散速度非常迅猛。 24日，CNN预测，在目前累计确诊患者超过1295万例的世界最大感染国美国，到总统当选人拜登就任的明年1月20日，确诊人数有可能达到2000万名。进入本月以来，美国全境新增310万名确诊病例，预计11月全美新增400万名，这意味着，到新总统就任仪式为止的剩余时间里，新增700万名确诊病例的可能性较大。 印度累计确诊病例达922万名，但有人提出不久后印度的确诊病例也有可能突破1000万名。以首都新德里为中心，随着新冠疫情的扩散，部分州政府正在对从新德里来的人进行新冠肺炎检测。 与印度一样，保健环境恶劣、两极化现象严重的中南美的情况也不容乐观。第三名巴西(612万名)、第九名阿根廷(138万名)、第十名哥伦比亚(126万名)、第十一名墨西哥(106万名)等都是代表性的例子。 但进入本月以来，陆续实施高强度封锁令的欧洲主要国家新增确诊病例呈减少趋势。累计确诊者突破215万例的法国，本月7日一天新增确诊者达到8.8万多名，但24日降至1万名以下。

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