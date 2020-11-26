带领球队拿下队史首个KS冠军，“罗明星”即将挑战美职棒大联盟. November. 26, 2020 08:07. by 姜泓求 windup@donga.com. “罗成范在宣布进军美国职棒大联盟(MLB)之前曾说过想给球队送上一份好礼物。” 即将迎来2020KBO联赛韩国大赛(KS)的NC队主教练李东旭做出了上述表示。NC队的创团成员兼代表性的特许肖像权明星“罗明星”罗成范(31岁•外野手)遵守了约定。在KS中以0.458击球率、1个本垒打、6打点猛打引领球队首次获得KS冠军的他，现在将以轻松的心态挑战MLB(美职棒大联盟)。通过“Posting(非公开竞争招标)”系统敲响美职棒大联盟的大门。 市场也在密切关注他的动向。罗成范将与曾负责柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)合同的“超级经纪人”斯科特•博拉斯携手，表明了进军MLB的意向。有评价认为，各俱乐部对罗成范的技艺也基本了解完毕。KS中展现出的罗成范的诚实、胜负韧性也获得了好评。MBC体育plus解说员宋载宇表示：“由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，美国职棒小联盟无法举行，因此，球队在检验当地有潜力的球员的能力上存在困难。相反，今年参加实战的韩国选手可以得到很高的分数。” 罗成范在今年常规赛中的击球率为0.324，击出34个本垒打，得112分，表现非常活跃，被评价为具备了精巧和力量。只是上个赛季经历的右膝受伤履历和较高的脱三振比率等被认为是弱点。宋解说员解释说：“当然很难无视合同条件，但重要的是选择能够保障最多参赛机会的球队。” 另外对KIWOOM队的游击手金河成(25岁)的关注度也非常高。特别是25日，KIWOOM向韩国棒球委员会(KBO)要求公布金河成的Posting信息，正式进入了进军顶级联赛的程序。金河成很年轻，只有20多岁，除了游击手外，还能担任二垒手、三垒手等多重位置，这是他的一大优点。对此，当地有预测称，金河成有望签下5年 4000万美元(约443亿韩元)规模的合同。得克萨斯、底特律等预测目的地也被提及。 此外，获得自由签约选手(FA)资格的KIA投手梁玹种(32岁)、去年试图进军顶级联赛却未能成行的斗山外野手金在奂(32岁)也将再次挑战。两位选手在本赛季都停滞不前，这一点令人遗憾。国内FA市场也拉开了帷幕。25日，KBO公开了获得FA资格的25人名单。斗山队的内野手许敬民(30岁)等被认为是自由市场的最大热门。

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