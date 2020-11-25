受新冠肺炎影响依旧很火热的“G-Star”，4天内91万人“在线观看”. November. 25, 2020 07:47. by 申武庆记者 yes@donga.com. “ㅉㅉㅉㅉㅉ(由韩文字母‘ㅈ’并写而成的字，只用作初声)” 韩国国内最大的游戏庆典“G-Star(韩国国际游戏展示会)”结束了为期4天的日程，于22日闭幕。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，釜山海云台区Bexco(釜山会展中心)历史上首次在没有普通观众的情况下进行在线直播的开幕式上，掀起了用쌍지읒(韩文字母“ㅉ”的名称)开始的初声浪潮。网民们在现场鼓掌喝彩时，用短信代替了实时聊天窗口。 与往年每年有20多万名参观者前来观看的盛况不同，现场气氛显得非常平静，但网上参观者的热情丝毫不亚于往年。 24日，据G-Star组织委员会透露，在活动期间进行现场直播的视频平台“twitch”的G-Star TV账号中，G-Star正式活动和电子竞技节目的累计收看量达到了157.3805万次。除了重复访问之外，固有的观众数累计达到了91.0088万名。这一数字远远超过了去年创下的历史最高纪录24.4万多人。 网民们还评价说，“看点很多，明年也会参与在线活动”、“对于很难直接访问釜山的人来说，在线G-Star反而更方便了”。 特别是游戏公司推出的多种新作相关消息备受关注。今年担任G-star主要赞助商的Wemade公开了以全世界累计有5亿人加入并享受的自家公司代表知识产权(IP)《传奇2》为基础的移动游戏《传奇4》的上市日(25日)等详细信息。Wemade代表郑贤国表示：“20年前(PC游戏)《传奇2》席卷中国等全世界”，“将通过《传奇4》走向世界市场，成为K游戏的领头羊。”公司方面介绍说，《传奇4》预约者之所以超过300万人，得益于G-star出色的宣传效果。 Kakao Games在G-Star电视台首次公开了预计明年推出的手机游戏《奥丁：英灵殿崛起》的新视频。双方还共享了Krafton开发、Kakao Games运营的PC网络游戏《Elyon》(预计12月10日上市)的具体信息和开发过程。Nexon介绍了即将上市的《KurtzPel》、《为美好的世界献上祝福手游》等2款新作；Smilegate子公司Megaport介绍了17日推出的《魔术洋品店》和新作《TeeTINY Online》。 同时，在NC软件赞助下进行的中小游戏开发公司的游戏介绍舞台“Index Showcase”也获得了用户的响应。每当韩国独立游戏公司推出新颖的游戏时，网民们在聊天窗口中纷纷留言称“开发力优秀”、“请抓住中国产游戏”等。 G-Star今年首次主办的电子竞技大赛“G-Star杯2020”也是一大看点。在最近开馆的釜山电子竞技竞技场举行的比赛上，Nexon的人气作品《跑跑卡丁车RUSH+》等3个项目中，选手们展开了较量。 游戏业界相关人士表示：“与往年不同，这次活动能够实时确认用户的反应，非常有意义”，“在游戏相关活动因全球性大流行病(pandemic)逐渐减少的情况下，为业界注入活力，意义深远。”

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