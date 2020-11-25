拜登在选举20天后正式成为当选总统……着手政权交接. November. 25, 2020 07:48. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国联邦政府总务管理局当地时间23日正式承认拜登在总统选举中获胜成为当选总统，并着手支援政权交接工作。由此，拜登在3日举行大选20天后才拥有了“当选总统”的身份。事实上，随着特朗普总统承认失败，不服选举结果的争议也告了一段落。 由此，拜登有史以来首次将女性前美联储主席珍妮特·耶伦（照片）提名为财政部长，并提名前中央情报局副局长艾布里尔·海恩斯为国家情报总监，加快了组建下届政府的速度。 特朗普当天在推特上表示：“为了国家利益，我劝告总务局局长埃米莉·墨菲和她的团队在（权力移交）初期程序上做应该做的事情”，“我对我的（幕僚）团队也作了相同的指示。” 据《华盛顿邮报》报道，墨菲当天在给拜登的信函中表示：“最近看到选举结果认证及法律挑战的进行过程，我认真对待这项工作，因此，将支援你所需的资源和服务。”美国法律上规定，总务局认可总统当选者，并提供交接所需的人力、物力资源。 墨菲的这封信是在特朗普总统方面为推迟大选结果的认证而费尽心思的密歇根州正式承认拜登获胜后发出的。特朗普对结果不服而提出的诉讼大部分也被驳回，推翻结果的可能性事实上已经消失。 随着总统职务交接工作的障碍被消除，包括内阁人选在内的拜登接管委员会的活动也将正式展开。《华尔街日报》等媒体报道说，拜登将首次提名女性美联储前主席耶伦担任财政部长。 此外，拜登当天正式提名古巴籍移民、前国土安全部副部长亚历杭德罗·马略卡斯为总管美国国内情报机关的国家情报总监首位女性首长、前中情局副局长海恩斯为国土安全部长、前国务卿约翰·克里为总统气候特使。国务卿托尼·布林肯、总统国家安全事务助理杰克·沙利文、美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德等人选也得到了确定。

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