美国的拜登正回归正位，韩国外交也应走上正常化之路. November. 25, 2020 07:48. . 美国当选总统拜登昨天宣布，提名前副国务卿托尼·布林肯和前副总统安全助理杰克·沙利文为新政府首任国务卿和国家安全助理等，发布了组建的外交安保团队阵容。拜登表示，“需要一支从就任第一天起就在（国际舞台）桌上找回美国位置的准备好的团队”。刚巧，一直以来因美国总统特朗普拒绝合作而出现差池的政权交接程序也正式启动。 美国新外交安全团队由经验丰富的资深对外政策专家组成。这是美国放弃特朗普总统的美国优先主义、以恢复同盟和恢复领导力为主要内容的传统外交的明确信号。人们期待他们能够像历届一样，作为重视外交的拜登总统的“分身”和“心腹”，摆脱特朗普政府的偏离，回归国际主义多边合作的外交正常化。 拜登外交团队的组成正如预告的那样，也向韩国外交提出了应该考虑根本性变化的课题。从韩美同盟方面来看，预计可以摆脱过度防卫费分摊额的压迫等，恢复顺畅的关系，但在应对朝鲜和韩日关系方面，也预示着会出现不少分歧和摩擦。 最重要的是拜登团队将展现不同于以往的朝核处理法，即多方施压外交。布林肯和沙利文两名提名人在2015年达成协议的伊朗核协议过程中发挥了核心作用。布林肯表示，“有机会与朝鲜朝同一方向移动”，提出了伊朗式的解决方案。其核心是强化旨在谈判的制裁、与周边国家的合作、从实务磋商开始的阶段性处理。 伊朗核协议是艰难谈判的产物。从就谈判的大框架达成协议到最终签署，共花费了20个月的时间。然后与与欧洲主要国家一起达成了这一可持续协议。如果拒绝立即核申报、坚持首脑间直接交易的朝鲜态度没有改变，就很难期待解决方法。如果朝鲜按照旧手法再次进行挑衅，其结果只能是“施压和无视”。 面对如此巨大的变化，文在寅政府内外充满了毫无根据的自信，从毫无根据的“民主党政府之间的姻缘”到特朗普政策继承论，都没有找到变化的头绪。在过去的4年里，以韩朝关系为最优先的韩国外交成绩单非常寒酸。没有取得成果，只是壮大了朝鲜的核能力，而韩美关系却后退了。包括朝鲜无核化政策的根本性轨道转换在内，要通过对整个外交政策的重新盘点，寻找韩国外交的正常化之路。

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