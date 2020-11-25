BTS：“美国旅程的最后一站是格莱美”. November. 25, 2020 07:48. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 偶像组合防弹少年团(BTS)将挑战美国最具权威的大众音乐奖格莱美奖。23日(当地时间)，BTS在接受美国杂志《时尚先生》的冬季版封面模特采访时表示：“对我们来说，美国旅程的最后一站是格莱美。” BTS对《时尚先生》杂志说：“我想成为候选人，如果可能的话想获奖。”他们在9月凭借《Dynamite》登上Billboard单曲排行榜冠军宝座时，也曾将下一个目标定为格莱美奖。BTS在美国三大权威的大众音乐颁奖典礼格莱美、Billboard、美国音乐大奖中，只有格莱美未能获奖。 授予格莱美奖的美国唱片学院计划于24日公开2021年颁奖典礼的候选作品。Billboard等外国媒体预测，今年BTS很有可能获得格莱美奖“年度唱片”的提名。如果BTS入围年度唱片部门候选名单，在男子组合方面将成为继“超级男孩”之后20年来的首次。BTS在去年的格莱美奖颁奖典礼上作为颁奖嘉宾参加了庆典，今年还与美国说唱歌手Lil Nas X一起展示了合作舞台，但是没能成为候选人。 BTS还发表了在美国活动的感想。成员SUGA说：“我梦想成为歌手时，就一直听流行音乐，并观看了在美国举行的所有颁奖典礼。在美国取得成功，作为艺术家是莫大的光荣。如果能入围格莱美奖候选名单将是一件值得骄傲的事。” 《时尚先生》评价说：“BTS已经征服了世界。他们登上了流行音乐的顶峰，改变了传统的阳刚之气”，“BTS已经是胜者。”该杂志还指出，“BTS是目前全世界最有名的人，但是因为人种和语言上的差异，在美国主流社会多少有些被低估。”

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