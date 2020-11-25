紧追不舍，金世煐与世界排名第一的高真荣之间仅差0.41分. November. 25, 2020 07:48. by 金正勋记者 hun@donga.com. 赛季末女子高尔夫世界排名第一的竞争非常激烈。第2位金世煐(27岁•照片)紧追第1位的高真荣(25岁)。 金世煐在24日公布的世界排名中取得7.38分，仅落后高真荣(7.79分)0.41分。在上周的排名中，两人的差距为1.03分。在23日结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛鹈鹕锦标赛上夺冠，取得本赛季第2个冠军，大幅提升排名积分的金世煐表示：“世界排名第一是今年剩下的最大目标”，并发表了夺冠感想。金世煐在赛季总奖金、年度最佳球员积分、赛季平均杆数等方面都位居第一，正在觊觎“三冠王”宝座，她将通过下月举行的本赛季最后一场大满贯赛事美国女子公开赛和最后一场比赛CME集团巡回锦标赛挑战世界排名第一。 通过LPGA鹈鹕锦标赛时隔1年重返巡回赛的高真英在此次比赛中仅并列第34位(高于标准杆3杆)，未能提高评分。高真荣在去年7月末以依云锦标赛冠军登上冠军宝座后，在此后的1年零4个月的时间里一直坚守着世界排名第一的宝座。下月3日在美国得克萨斯州德科洛尼举行的得克萨斯精英赛，高真荣有机会拉开与金世煐之间的差距。金世煐将不会参加该比赛。 另外，除高真荣、金世煐外，朴仁妃(第5位)、朴城炫(第9位)、金孝周(第10位)也进入了前10名。

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