中央临床委：“新冠肺炎后遗症并不比流感严重”. November. 25, 2020 07:49. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 临床专家们表示，新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的后遗症并不比流感严重。24日，在首尔中区诺富特国宾酒店举行的国立中央医疗院恳谈会上，中央临床委员会委员长吴明敦表示：“如果患上新冠肺炎，可能会留下心血管系统、神经系统并发症等。但冬天最常见的流感也会引起血管和神经系统并发症”，“与流感相比，(新冠肺炎后遗症)似乎并不严重。” 吴委员长以此为依据，提出了将新冠肺炎和流感的“细胞因子风暴(cytokine storm)”后遗症进行比较的研究结果。13日，美国华盛顿大学的菲利普•莫德教授等领衔的研究小组在国际学术杂志《科学观察(Science Advances)》上刊登的论文显示，在168名新冠肺炎患者中，患有细胞因子风暴后遗症的患者有7人，约占4.2%。研究组解释说：“流感中出现了更多的细胞因子风暴后遗症”，“虽然据说在新冠肺炎患者之间，部分出现了更多的细胞因子风暴后遗症，但这是人口统计学上的差异导致的结果。”细胞因子风暴是指为对抗从外部侵入的病毒，人体内免疫作用过大，甚至攻击正常细胞的现象。

한국어