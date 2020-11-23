iPhone12拆开一看，韩国产零部件的价格比重最大. November. 23, 2020 07:26. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 美国苹果公司最近推出的智能手机iPhone12中，韩国企业制造的零部件以价格为标准占据最大比重。 21日，据日本经济新闻报道，东京信息技术(IT)机器调查公司“Fomalhaut技术解决方案”的调查结果，在推定为373美元(约41万韩元)的iPhone12的成本费中，韩国配件的价格比率最高，为27.3%。其后依次为美国产(25.6%)、日本产(13.2%)、台湾产(12.1%)、中国产(4.7%)等。 在苹果的前一部产品iPhone11的零部件中，韩国产比重为18.2%，继美国产(13.8%)之后居第二位，微弱地领先于第三位的日本产(13.8%)。但是这次超过了美国，与日本之间的差距也拉大了。在iPhone12中，韩国产零部件的价格比重上升了9.1个百分点，而美国和日本则分别下降了0.2个百分点和0.6个百分点。 在iPhone12中，韩国产零部件的价格比重变大是因为显示器的变化。苹果选择有机发光二极管(OLED)代替现有的液晶面板，作为iPhone12的显示器，使用了OLED领域世界市场占有率第一的三星产品。OLED面板每张售价为70美元，约占iPhone12成本费的20%。 此外，据推测，三星电子提供的闪存的价格为19.2美元，SK海力士提供的DRAM价格是12.8美元等。《日经新闻》报道说：“虽然索尼、松下等日本企业率先开始开发OLED，但此后在投资竞争中被挤出去，成为韩国企业独立表演的舞台。”

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