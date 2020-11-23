孙兴慜乘坐球队安排的包机回基地，一复出就打入EPL个人赛季第9球. November. 23, 2020 07:27. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特纳姆热刺队派包机接送回球队基地的孙兴慜(28岁)一复出就攻破了对方球门。 22日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺队球场举行的2020~21赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第9轮与曼城队的主场比赛中，在上半场第5分钟率先攻入制胜一球，带领球队以2比0取得了胜利。自上月27日与伯恩利队的比赛后，孙兴慜时隔5场比赛再次尝到进球的滋味，并打入联赛第9粒入球(赛季第11粒入球)，跃居射手榜首位，本场过后已取得4连胜的托特纳姆热刺队积20分(6胜2平1负)，在联赛中独占鳌头。 孙兴慜最近参加了韩国国家队在奥地利进行的两场友谊赛。在此过程中，7名球员被确诊感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，孙兴慜也处于担忧之中。但是，乘坐托特纳姆热刺队派出的包机回到英国的孙兴慜，在复出首场比赛中的进球证明了他的实力。 当天，对方防守队员最警惕的孙兴慜的瞬间空间渗透能力也发挥了威力。孙兴慜在队友恩东贝莱受到对方中场队员压迫的情况下，传出一记越过对方最后防守线的传球后，闪电般冲上前去，触球后左脚劲射破网。以绝妙的跑动避免了越位。上月5日在与曼联队的比赛(托特纳姆6-1胜)上半场第7分钟攻入的第一个球，上个月19日在与西汉姆联队的比赛(3-3平)上半场第1分钟攻入的进球也与当天相似，是在比赛初期攻入的闪电进球。 平时在4-2-3-1阵型中利用孙兴慜担任左前锋的托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥，当天将孙兴慜安排在右路，直击曼城队的要害。穆里尼奥教练通过改变孙兴慜的位置，使善于参与进攻的曼城队左后卫若昂•坎塞洛不敢贸然前压。双脚都踢得好的孙兴慜在没有球的情况下，积极利用空间进行“防反(Counter attack)”后(抢到对方的球后立即开始进攻)，对方防守队员在位置选定上遇到了困难。下半场第20分钟，托特纳姆热刺队的第2粒入球也是因为孙兴慜从中路迂回到边路，带走了防守，而在对方防守空虚的另一侧，乔瓦尼•洛塞尔索抓住机会破门得分。 孙兴慜凭借当天的进球再次证明了自己是“曼城杀手”。他在对阵曼城队的共11场比赛中攻入6球，并奉献1次助攻。孙兴慜表示，“每次遇到曼城队，就会出现很多机会，而且运气也很好。当然，曼城队是一支非常优秀的球队，因此我们进行了很多学习和赛前准备。”对于与平时不同，本场比赛被安排在右路，他表示：“两个位置都没有问题。(边锋本身)是我喜欢的位置。”对于国家队中出现多名被诊断为新冠病毒阳性的选手，他表示：“队友们辛苦了。特别是工作人员比球员更辛苦。希望不要因为(确诊者多)就投以异样的眼光”，表现出了国家队队长应有的担当。

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