特朗普大选落败，在Netflix则“人气逆袭”. November. 23, 2020 07:27. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “他是谁，怎么当上总统的？” 这好像是关于美国总统当选人乔•拜登的故事，但并非如此。这是Netflix纪录片《特朗普：美国人的梦》开头出现的问题。该纪录片讲述了20世纪70年代在纽约投身酒店重建事业的唐纳德•特朗普总统此后通过房地产、赌场、电视秀等获得大众关注和人气，最终登上总统宝座的一生。虽然是Netflix于2018年3月公开的作品，但最近在韩国Netflix中在“重出江湖的内容”版块排名靠前。 最近，在美国大选中落败的特朗普总统相关视频内容被消费，出现了“逆袭”现象。 电影《白渣挽歌Hillbilly Elegy》间接描述了特朗普主义为何会发生，意为“只要是特朗普的话，我都会支持”，引起了国内影迷的关注。该片11日在国内影院上映后，得到了“为了理解正在走向衰落的特朗普时代，这部电影一定要看一看”的评价。 Hillbilly指的是居住在美国中西部及东北部衰落的工业地区“铁锈地带(Rust Belt)”的白人下层居民(有着“乡巴佬”之意)。影片以在底特律患有酒精依赖症的母亲和因在挂斗车中受虐待度过童年期后在硅谷成为成功事业家的JD万斯的同名回忆录为基础创作而成。该片讲述了Hillbilly的成功故事和延续无力人生的Hillbilly的现实。分析认为，这是一部解释这些Hillbilly为何支持特朗普的作品。 今年9月Netflix公开的纪录片《阐述：解说投票》也很受欢迎。该作品讲述了2016年特朗普和希拉里•克林顿的大选竞争和选举制度，在今年美国总统选举达到高潮的本月初，在韩国社交网络服务(SNS)和博客上成为话题。“重新看纪录片，了解了美国大选的选举人团制度”“学习特朗普为什么反对邮寄投票”等，反应热烈。 分析认为，这种特朗普内容的逆袭现象从侧面证明，无论是肯定还是否定，对特朗普的关心依然存在。也就是说，以美国总统选举为契机，人们希望了解特朗普虽然这次输了，但为何在4年前赢得大选的欲望非常强烈。一位博主提到《白渣挽歌》时说：“只有理解特朗普主义，才能批评特朗普。” 也有评价称，从硬件方面来看，网络视频服务(OTT)的大众化使得以前作品的“重播”变得容易。越是纪录片或反映现实的电影，每当再现类似情况时，就会再次被消费。电影评论家全赞日表示：“电影的内容总是与时代并驾齐驱。电影之所以能持续受到观众喜爱，是因为能够读懂大众的心声。”

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