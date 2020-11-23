美国一日新增新冠确诊病例超过20万，“沃尔玛的卫生纸再次消失”. November. 23, 2020 07:27. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国新冠病毒的一日新增确诊病例首次突破了20万名。由于高强度的封锁措施，人们的不安感增大，再次出现了囤积现象。 据国际统计网站“世界实时统计”当地时间21日的数据，前一天美国新增新冠确诊患者为204179名。这相当于当天全世界确诊患者66.2957万人的三分之一。美国累计确诊患者达1245万多人，死亡者达26万多人。 分析认为，特朗普政府实际上对防疫措施置之不理，而美国总统大选前后接连举行大规模集会、气温下降等，对美国的扩散趋势产生了影响。 据确认，特朗普的长子小特朗普也感染了新冠病毒。他在自己的社交媒体上说：“隔离期间，擦擦枪打发时间。” 在第一波扩散期的3、4月份出现的抢购生活必需品的现象也在重现。据美国媒体报道，在沃尔玛和COSTCO等大型仓储型卖场，卫生纸、矿泉水、洗手液等库存已见底。邦兹、艾伯特森斯等大型超市连锁店要求顾客只购买适量物品。路透社报道说：“人们看到超市货架清空后惊呆了，因而更加抢购”，“不仅是清洗用品，对牛奶、垃圾、冰淇淋等非常规食品的需求也在增加。” 流通业界也进入了特殊时期。生产卫生纸的宝洁公司为了满足剧增的需求，工厂每周7天、24小时全速运转。该公司发言人珍妮弗·科索表示：“随着人们因为大流行而在家中度过的时间增加，卫生纸的消费正在剧增。”部分食品公司为了应对今年春季开始剧增的需求，已经将生产能力提高到了最大限度。 各州政府陆续封锁措施、高强度防疫。加利福尼亚州将从21日开始实施宵禁。由此，从晚上10点开始到第二天早上5点，非必需行业从业人员原则上禁止外出。新罕布什尔州也从上周末开始义务性地在公共场所使用口罩，在很难保持社交距离的地方，5岁以上的市民必须佩戴口罩。 美国疾病控制和预防中心也在20日新发表的指导方针中推算，无症状感染者感染最多占感染总量的70%，并呼吁“戴口罩很重要”。

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