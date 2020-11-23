执政党又是一副大举立法狂奔的态势……这只会导致民主的倒退和分裂. November. 23, 2020 07:27. . 共同民主党作为未来立法课题提出了15个法案，并承诺一定在此次定期国会上通过。共同民主党强调，考虑到明年下半段将大举进入下届总统选举的局面，事实上今年的定期国会将是立法的最后机会。但是，作为最优先通过对象的15个法案包括《高层公务员犯罪调查处（公调处）法》和《国家情报院法》、《警察法》、《企业限制三法》、《重大灾害企业处罚法》、《5·18民主化运动特别法》等，无一不存在诸多争议。 要删除在野党否决权的《公调处法》修改案，是尚未实行就要再次进行修改，没有名分。如果公调处出现其负责人实际上是由执政党任意选定的结构，公调处从成立开始就沦落为权力保卫机关。将抓捕间谍的对共调查职能移交给警方的《国情院法》修订案，如果不能填补调查空白，将引发安保危机，而将国家警察和自治警察统合起来的《警察法》修订案，则被指责对日益臃肿的警察组织缺乏控制和牵制功能。声称要处罚歪曲5·18民主化运动捏造行为的《5·18特别法》修订案受到了“过度立法”的批评。 《商法》、《公平交易法》、《金融集团监督法》等企业限制三法包括了其他国家也没有先例的激进规制条款。在经济危机中在海外市场展开激烈竞争的韩国企业受到逆歧视待遇而失去竞争力的法案会带来什么样的逆风呢？今年7月，共同民主党不顾租赁二法是“立法独奏”的批评，以“为了无家可归的平民的居住稳定不可避免”为由强行通过了租赁二法。但是，我们应该回顾一下其结果究竟如何。从观念上、理念上设计的法案，在没有把副作用降到最低的对策的情况下就强行推进，结果导致了史上最严重的“全租难”。 因为共同民主党拥有国会绝对多数席位，所以从物理角度来看，可以通过15个法案。但是民主不能只以少数服从多数的原则成立。如果排除顾及少数意见、最大限度地达成协议和折衷的“成熟的民主”程序，民主将沦落为多数独裁。更何况，相当多的法案被担心有可能带来反作用，而且是否得到了多数国民的共识也令人怀疑。需要完善的法案哪怕需要很长时间，也要充分反映与在野党的协商和利害当事人的意见，进行修改和补充。从一个法案对国民的生活产生巨大影响这一点来看，立法过程的重要性不亚于立法的目标。如果共同民主党再次单方面独断立法，那么急躁的立法内容将带来难以挽回的副作用，并有可能进一步加深国论分裂。

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