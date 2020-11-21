“生活在继续，用我们自己的色彩表现”. November. 21, 2020 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. “‘即使这样，生活在继续’，用我们自己的色彩来诠释虽然显而易见，但严肃的真理。” 防弹少年团(BTS)以“虽然日常(生活)停止了，但生活还得继续”为内容的歌曲回归了。BTS希望通过这张新专辑《BE》来告诉大家，受新冠疫情影响世界巡演被迫取消，通过视频与粉丝见面时的感情和苦恼。专辑名《Be》意为“是~”“存在”等，没有规定形态，具有开放意义。 防弹少年团20日公开了包括主打歌《Life Goes On》在内的8首歌曲。当天，他们在首尔中区东大门设计广场(DDP)举行了记者见面会。接受肩部手术的SUGA没能参加。座谈会现场聚集了200多名记者。记者们确认体温、进行手部消毒后，每人坐在一张桌子上。桌子每隔1米摆放。 “在遭遇新冠肺炎疫情所有的一切几乎都被按下暂停键的状况时，度过了惊慌失措、空虚的一年。这张专辑坦率地表达了郁闷和惆怅的感情。”(JIN) 虽然之前主要展示了充满力量的舞曲，但是这次专辑的风格变了。《Life Goes On》在抒情的原声吉他中静静地流淌着音乐。SUGA、J-Hope、V、智旻幽默的《我的房间旅行法》、反映V色彩的流行抒情曲《蓝色与灰色》、SUGA参与全盘创作的复古流行迪斯科《暂时》等，展现了每个成员的个性。 8首歌曲的作词、作曲以及从企划阶段到专辑封面、MV制作等，全体成员都参与了其中。智敏担任了收集成员们意见的总括项目经理(PM)，V负责MV、专辑封面等整个形象。 “想轻松地拍下日常生活中的样子。其中还包含了成员们互相拍下的自然照片。”(V) 成员本人也坦言度过了艰难的时间。 “演出之后和粉丝们见面是我自己想做的事情，但是没能做到，这让我产生了‘不知道自己是什么’的想法。在制作专辑的过程中，和成员们一起聊天，一起喝酒，这些瞬间给了我很多安慰。”(智旻) 他们还谈到了明年初举行的美国最具权威的大众音乐颁奖典礼“格莱美大奖”。通过今年8月公开的《Dynamite》登上Billboard“Hot 100”排行榜头名位置的BTS，被认为是格莱美主要奖项之一的“年度最佳专辑奖”、“最佳流行二人组/组合表演奖”等的热门候选。主管格莱美奖的美国国立录音艺术与科学学院(NARAS)将于24日(当地时间)公布第63届格莱美奖候选名单。 “在练习生时期的2009年，看到小韦恩、Jayz等说唱歌手们穿着西装一起站在舞台上，受到了很大的冲击。‘到底是什么样的舞台，那些艺人们会都上台表演呢？’”(RM) 成为世界性组合的他们虽然因不断奔波而疲惫不堪，但通过音乐战胜了困难。 “经历过很多次淘汰。虽然以前很难感受到这种感情，但通过歌曲来表达这种感觉，正在努力克服。”(V) BTS将在22日举行的“2020全美音乐大奖”上首次公开主打歌《Life Goes On》的舞台。 另外，对于兵役问题，JIN说：“只要有国家的召唤，我随时都会答应的。成员们都有同样的想法。”

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