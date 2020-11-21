不能离开地球的原因. November. 21, 2020 07:25. . 地球是太阳系行星中适宜人类居住的地方。与其他行星不同，地球的大气层保护生命体。地球存在大气是因为重力抓住了大气。地球距离太阳不太远也不太近，大小适中。因此，对地球起作用的重力绝妙地发挥着维持一定厚度大气层的作用，不会使大气散落到宇宙或吸附在地表上。为人类创造最佳环境的这种大气的形成条件非常神秘。 大气圈厚度达1000千米，起到地球保护膜的作用。从地表到11千米左右的对流圈内，会出现形成风、云、雨、雪等天气的气象现象。气象现象通过大气循环实现地球的能量平衡，减少温差，给地球各处注入活力。但是，随着如此和谐的大气圈被人类排放的二氧化碳打破均衡，人们越来越担心气候变化会越线而难以挽回。 以联合国为中心，为阻止全球变暖，各国正在努力。另外，还有一种说法是，认为地球荒废是不可避免的，应该离开地球移居到其他行星。2018年去世的天体物理学家史蒂夫·霍金博士留下了“如果不想地球变暖导致人类灭亡，请在200年内离开地球”的遗言。特斯拉的创始人埃隆·马斯克为在火星上建立新的避难所，开始了航天飞机事业“太空探索”，并于本月16日实际发射了载人航天飞机“坚韧（Resilience）”号。有分析人士认为，如果乘坐该航天飞机的宇航员们安全返回，将正式开启“民间宇宙运输时代”。 人类开拓其他行星在科学技术史上具有重大意义。但如果是为了抛弃地球、建立新的居住地，就应抛开这种可能性，进行批判性的思考。如果把地球看成是人类之居（House），就可以抛弃旧房子，搬进新家。但如果把地球当作人类之家（Home），就很难离开。因为家庭是由成员之间不可分割的关系组成的共同体。 将地球视为人类家庭的视角基于托马斯·贝里的思想，即要求将地球从以人类为中心的产业文明转变为以地球为中心的生态文明。他将地球视为生命和自然相连的共同体，他的思想延伸为赋予地球以法律人格的地球法学（Earth Jurisprudence）。贝里在《宇宙故事》中告诉人们，从最初的宇宙大爆炸开始的地球诞生、大气的形成以及向生态文明的展开绝不是偶然的事情。根据他的思想，人类不是可以抛弃荒废的地球的存在。贝里强烈暗示，地球和人格共同体——人类拯救被破坏的地球是治愈自己的途径。

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