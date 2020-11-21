韩国政府：“第三波流行进行中，希望不要举行年末聚会”. November. 21, 2020 07:25. by 李美智, 全主榮 image@donga.com,aimhigh@donga.com. 韩国国内一直担心的新冠疫情第三波流行开始了。这是继2、3月份以大邱庆北为中心的第一波、8、9月在首都圈触发的第二波之后的又一拨流行。但目前的流行趋势比第一波、第二波更加严重。对病毒生存环境有利的冬天即将到来，对国内产生影响的海外情况也进一步恶化。最重要的是，随着人们对保持社会距离的警觉心涣散，日常防疫处处都出现了漏洞。 截至20日0时，韩国新增363名新冠确诊患者。连续三天超过了300人。以首都圈和光州、江原、全南等扩散趋势严重的地方为中心，接连出现了感染。济州和世宗等地也出现新确诊病例，呈同时多发性扩散态势。 中央事故处理本部防疫统筹班长尹泰浩在当天的例行记者会上表示：“首都圈社区大举流行，大规模流行趋势越来越明显”，“我们判断，这是继2月、3月和8月之后的第三波流行。”这是政府首次公开第三波流行。 在21日全国实施中等教师聘用考试的前一天，首尔市永登浦区的某聘用考试学院出现了32名确诊者。高考剩下不到2周，防疫负担正在加大。虽然政府表明了提升到先行保持社交距离二级的方针，但情况并不乐观。在放松到保持社交距离一级后，通过各种聚会等的病毒传播正在安静地进行。这也是在寒冷的天气中，人们越来越担心所谓的“三密（密闭、密集、密切接触）”传播的原因。 截至当天，韩国新冠累计确诊患者超过3万人。自1月20日发现首例患者以来，已经过了305天。同一天，累计死亡病例也超过了500人。国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上发表对国民谈话表示：“现在全国任何地方都没有安全的地方，这种不安感正在增加”，“年末之际，请尽量不要举行各种计划中的聚会，除了必要的活动以外，尽量留在家里。”

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