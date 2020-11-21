日本驻韩大使馆暗示将强行“排放福岛核电站污水”. November. 21, 2020 07:26. by 韓基渽 record@donga.com. 20日，日本驻韩大使馆高层当局者会见韩国记者，就日本政府的福岛第一核电站污水排放一事表示：“虽然不能断言，但不久后就可以具体决定今年的排放方案。正在研究将排放时期定在2022年夏天”，暗示将强行排放污水。有分析认为，日本政府在事实上决定向海洋排放核电站污染水的情况下，为了消除韩国国内的反驳，展开了舆论战。如果日本正式宣布排放核电站污水，将成为菅义伟内阁上台后韩日间新的矛盾因素。 该当局者还表示：“反正不能再拖了(排放决定)。(决定最晚)当然会在(明年)东京奥运会之前。(排放时间)2022年正是福岛核电站用地占满、无法再设置储存污水的水罐的时期。”对于韩国政府一直对排放污水表示担忧，该当局者称“有监控方针，将公开所有信息”，但同时也表示“(排放)决定本身是主权国家(问题)”，明确表示无意协商是否排放污水。对此，外交部表示：“我们将持续要求(对污水处理的)信息公开。”

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