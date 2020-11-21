比特币交易价格突破2000万韩元…“复活”vs“泡沫”. November. 21, 2020 07:26. by 金紫炫记者、金衡民记者 zion37@donga.com,kalssam35@donga.com. 一度被遗忘的投资商品虚拟货币又回来了。代表性的虚拟货币比特币(Bitcoin)的价格在时隔2年零10个月后突破了2000万韩元。与过去“比特币狂潮”时不同，玫瑰色的展望(乐观态度)和仍然存在泡沫的怀疑论针锋相对。 20日，据国内虚拟货币交易所Bithumb透露，截止到当天下午3时，比特币的交易价格为2009.5万韩元。此前，18日超过2000万韩元后反复涨跌，连续三天以2000万韩元左右成交。 比特币国内市价上升到2000万韩元是自2008年1月以来的第一次。最近一个月内上涨了50%以上，与今年年初相比，上涨了2倍以上。 据分析，由于流动性过剩，PayPal、JP摩根等全球金融公司接连投入虚拟货币交易服务，使国内外比特币市场升温。再加上各国央行加快了发行“数字货币”的步伐，美国拜登政府可能会出台亲虚拟货币政策的观测也助长了这种趋势。 但是，人们对此的展望却出现了很大的分歧。有说法称：“这是代替黄金的投资手段。明年年末将超过3亿韩元”，但也有不少人反驳称，“依然是货币功能不足的危险的投机资产。”政府决定从明年10月开始对虚拟货币收益征收20%的所得税。

한국어