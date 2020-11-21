孙兴慜摆脱新冠感染危机，领取英超10月最佳球员奖. November. 21, 2020 07:26. by 金正勋记者 hun@donga.com. “超级SONNY”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)从感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的担忧中摆脱出来，重新开始了奔跑。 结束在奥地利举行的国家足球代表队友谊赛回到英国的孙兴慜，加入了托特纳姆热刺队的队内训练，为22日凌晨2时30分主场与曼城队的英格兰超级联赛(EPL)比赛做准备。托特纳姆热刺俱乐部20日还公开了孙兴慜和塞尔日•奥利耶、穆萨•西索科等一起热身的照片。 孙兴慜曾在比赛中与在国家队被确诊为新冠阳性的队友黄喜灿拥抱，在英国再次接受了英超规定的新冠检测。虽然没有公开结果，但应该是被判定为阴性，所以才加入了球队训练。 孙兴慜还参加了因加入国家队而推迟的多种俱乐部活动。他获得了英超月度最佳球员奖。EPL托特纳姆热刺队通过官方网站和社交网络媒体(SNS)等发布了孙兴慜获得EPL“10月最佳球员”的消息。这是继2016年9月和2017年4月之后，孙兴慜第三次获得该奖项。孙兴慜发表感想说，“多亏了众多球迷的助威和支持，我才能获得这么好的奖。上个月是完美到所有选手都足以获得这个奖的月份，但在赛场同僚、工作人员和粉丝们的帮助下，我才能获得这个奖。”孙兴慜在10月份一个月内的3场联赛比赛中攻入4球，并奉献2次助攻。 孙兴慜特别感谢了和自己配合默契的搭档哈里•凯恩(27岁)。“本以为凯恩会获奖，但没想到自己拿了奖，让我很惊讶。现在将这个奖颁给凯恩也不奇怪，凯恩对我很好，我得到了这个奖，特别感谢凯恩和所有球员。此次奖项并没有结束，为了能够获得更多的奖项，我会为了球队而努力的。”这是托特纳姆热刺队球员继2018年8月的卢卡斯•莫拉之后时隔2年再次获得该奖项。 孙兴慜同一天还通过托特纳姆热刺队的官方推特与球迷进行了沟通。孙兴慜一一回答了球迷的提问。孙兴慜向要求推荐歌曲的粉丝推荐了防弹少年团(BTS)的《Dynamite》，在要求推荐韩国电影的请求中则介绍了奉俊昊导演的电影《寄生虫》。另外，对于“把思念粉丝的心意用1~10分来打分”的要求，他机智地回答说“11分”。

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