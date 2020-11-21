美国在政权交替时期也对朝鲜实施追加制裁. November. 21, 2020 07:26. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国财政部当地时间19日对牵涉朝鲜向海外输出非法劳工的朝鲜和俄罗斯两家企业实施了制裁。这是美国自3月份以来时隔8个多月再次对朝实施新的制裁，有分析认为，虽然特朗普政府的任期还有两个月左右，仍然不会放松对朝制裁的力度。 美国财政部海外资产管制局表示，在俄罗斯运营的朝鲜公司铁山贸易、俄罗斯建设公司木兰LLC被追加列入特别指定制裁对象名单。据悉，铁山贸易是俄罗斯管理朝鲜劳动者的企业，参与了朝鲜劳务人员获得进入俄罗斯工作许可的过程。木兰LLC一直获得朝鲜劳务人员进入俄罗斯市场和就业的劳动许可。 2017年12月通过的联合国安理会对朝制裁第2397号决议规定，在24个月内将派往海外的朝鲜工人全部遣送回朝鲜。因此，去年12月之前，联合国成员国必须把在本国活动的朝鲜工人全部遣送回本国，但中国和俄罗斯等国却回避这一要求，继续雇佣部分朝鲜工人。 据分析，美国财政部的此次制裁是为了堵住制裁的这一漏洞，完全杜绝朝鲜向海外输出劳工赚取外汇。这似乎也带有警告中国和俄罗斯协助对朝制裁的性质。

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