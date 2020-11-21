一日新增确诊接近400人，迎来第三波流行的“危机的K防疫”. November. 21, 2020 07:26. . 新冠新增确诊病例昨天增加到363人，连续三天保持在300多人。这是自以首都圈为中心的第二波流行达到顶点的8月28日（371人）以后85天来的最高纪录。累计确诊病例和累计死亡病例分别超过了3万名和500名。防疫当局判断，首都圈正发生第三波流行。韩国国务总理丁世均昨天发表谈话称，“K防疫面临危机”。 K防疫的核心是利用电子出入名册等快速动态追踪和诊断检查。但是最近，全国同时发生10多起不知道感染途径的小规模集体感染，使K防疫的核心兵器变得无力。以首尔市延世大学校园、中浪区体育设施和京畿道金浦市练歌厅等为中心，移动半径较广的年轻层确诊患者比重正在增加，因此有可能加速扩散至全国。 更何况，各种辞旧迎新聚会较多的年末即将到来。如果照此下去，每天的确诊人数有可能超过900人，甚至有可能扩大到2、3月份第一波大流行之上。要减少外出和聚会，实行在家工作和错时上下班制度，切断感染扩散的纽带。今年夏天第二波流行时，日增确诊患者人数达到400人左右，达到顶峰后，直到下降到两位数为止，共花费了3周的时间。即使现在是第三波流行的顶点，距离有50万人参加的高考还有不到两周的时间。政府应当根据扩散趋势，主动上调保持社交距离的级别，尤其要确保高考顺利进行。 在第三波流行来临的情况下，首尔市防疫实务负责人主张目前的确诊患者剧增是受到了光复节光化门集会的影响，引发了争议。将3个月前结束的集会与最近的情况联系起来，虽然有些无语，但是首尔的累计确诊病例（7228名）超过了经历新天地事件的大邱，相关当事人对此应该比任何人都感到负责任，而不应该怪罪别人。防疫要承受日常和生计的损失，只有全体国民共同参与才能取得效果，因此防疫当局得到信赖比什么都重要。在需要团结一致应对的紧要关头，谁也不能以分拨分派式的猎巫来降低防疫力量。

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