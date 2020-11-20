笑之罪. November. 20, 2020 08:04. . 这是一幅美丽的母女肖像画。靠在妈妈怀里的女儿和双手抱着孩子的妈妈幸福地注视着画面外的观众。19世纪法国画家伊丽莎白·维瑞·勒布伦画的这幅画，能够让人感受到温暖的母爱，但它一发表就受到了强烈的指责。为什么呢？ 勒布伦的父亲是画家，因此她得以早早就学会了绘画。她从10岁出头开始画专业肖像画，15岁代替去世的父亲赚够了养家糊口的钱。她在19岁时成为巴黎圣吕克学院的会员，两年后与画家兼画商的丈夫结婚。她不仅绘画实力出众，美貌、时尚感、社交能力也非常出众，上流层顾客的订货络绎不绝。她很快受到玛丽·安托瓦内特的关注，作为女王的正式肖像画家和皇家学院的会员而声名远扬。 这幅画是她31岁时的自画像。抱着6岁的朱莉的画家看起来非常幸福。但是画作在1787年沙龙展上展出后，就引起了巨大争议。不仅是艺术家们，连赞助者也大加指责。理由只有一个。因为女人露出牙齿，张着嘴笑。这在当时被人们视为打破美术传统的无理行为。 更大的危机在3年后降临。法国革命后，她的订货商们被逮捕，勒布伦带着女儿逃到了海外。直到回国为止的12年里，她独自抚养孩子，在世界各地流浪。她每到一处都会画名人肖像赚钱，并且在10个城市作为学院会员活跃。 虽然勒布伦是走在时代之前的画家，但她的艺术在很长一段时间内没有得到应有的评价。有人说她的实力靠交际术和外貌才受到认可，或者说她描绘了陷入自我陶醉的母爱，对她备加指责。勒布伦一生留下800多幅作品，直到最近才被重新审视。美貌和才能，得到认可的专业职业，充满母爱的妈妈。放在今天，她会不会听到“超级妈妈”“神奇女性”的赞誉呢？

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