联合国第三委员会一致通过“北韩应对新冠疫情，必须遵从国际人权法”的决议案. November. 20, 2020 08:04. by 兪載東, 崔智善 jarrett@donga.com,aurinko@donga.com. 18日(当地时间)，以谴责朝鲜当局侵害人权、敦促改善为内容的朝鲜(北韩)人权决议案在联合国大会上连续16年被采纳。但是，尽管今年发生了北韩军队击毙海洋水产部公务员的事件，但韩国政府继去年后，今年也没有作为共同提案国参与其中。 联合国大会第三委员会当天在美国纽约联合国总部以全体成员同意的方式通过了北韩人权决议案。美国、日本、德国、法国、加拿大等58个国家作为共同提案国参与了此次决议案。 韩国在2008~2018年作为共同提案国参与其中，但去年和今年均缺席。外交部当局者在通话中表示：“这是综合考虑韩半岛局势等诸多情况后做出的决定。” 联合国在决议案中表示“强烈谴责朝鲜政权长期以来有组织地进行的侵犯人权行为”，敦促朝鲜当局尊重人权和自由，无条件释放政治犯。决议案中没有具体提及9月末韩国公务员在西海被朝鲜军杀害的事件。但决议案敦促称，“北韩政府应对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，必须遵从国际人权法和联合国安理会决议。”

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