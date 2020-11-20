汽车玻璃自己抖落雨水...车内配备杀菌照明设施. November. 20, 2020 08:04. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 一到下大雨的日子，司机们就被雨点挡住了视线。有雨刮器的前挡风玻璃虽然不错，但侧窗和侧视镜如果不亲自擦拭，只能看到被雨点遮住的闷闷不乐的样子。但是，在不久的将来，现代汽车集团可能会出现玻璃窗自己振动并抖落雨滴的车辆。 现代汽车集团19日表示，在首尔瑞草区现代•起亚总部举行了实证演示这一新技术的“2020开放创新休息室”。开放式创新休息室是现代汽车集团为与外部创业企业进行技术合作而准备的开放型革新平台。当天展示的技术是与现代汽车集团合作中的全世界300多家创业公司中选拔出的11家企业与现代汽车集团使其具体化的。 他们制作并展示了车辆便利性、娱乐系统、安全及卫生等3个主题的技术。其中包括擦去玻璃水气的“自动清洗技术”、在玻璃后面投放广告的“智能镜面”、将侧面玻璃用作触摸显示屏的“触摸控制玻璃”、车内“杀菌照明”等。其中，现代汽车集团计划从顾客的角度出发，迅速推进能够推进商品化的技术，使其适用于实际车辆。

한국어