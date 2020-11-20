黄喜灿新冠检测呈阳性，曾拥抱他的孙兴慜？. November. 20, 2020 08:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “此次国家队召集大家都很辛苦。” 18日(韩国时间)，结束在奥地利举行的国家足球代表队友谊赛后，为回到所属俱乐部莱比锡红牛队(德国)乘坐飞机的黄喜灿(24岁)在Instagram上发表了上述文章。他在出国72小时前，即16日进行的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)检测中被诊断为阴性，可以乘坐飞机。 但是黄喜灿抵达德国柏林后，正准备乘坐前往莱比锡的火车，从大韩足球协会那里得知自己确诊感染新冠肺炎。也就是说，在17日与卡塔尔队的比赛结束后，应国家队球员所属的几支欧洲球队和亚洲足球联盟的要求，足协实施的新冠检测中呈阳性反应。最终，黄喜灿乘坐所属球队准备的防疫车辆前往莱比锡，开始自我隔离。 虽然友谊赛已经结束，但国家队的新冠病毒恐惧症仍在继续。随着黄喜灿和1名工作人员追加感染，与友谊赛相关的确诊患者数为7名运动员和3名工作人员。黄喜灿在对阵卡塔尔队的比赛中首发出场并踢了76分钟，而且成功进球后还抱着孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)等队友进行了庆祝动作。考虑到潜伏期等因素，有人担心会出现新的感染者。 乘坐托特纳姆热刺队准备的包机回到英国的孙兴慜，在与卡塔尔队的比赛之后没有接受足协的新冠检测。据协会相关人士透露，根据不承认外国检测结果的英格兰足球超级联赛(EPL)规定，孙兴慜在英国接受了检测。 由于此次事件，参加在卡塔尔举行的亚洲足球联盟冠军联赛(ACL)的K联赛球队出现了严重的战斗力流失。全北现代队和FC首尔队决定，不把参加国家队比赛的球员派往卡塔尔，而是将他们直接送回韩国。因此，全北队的孙俊浩和李周勇、首尔队的朱世宗和尹钟圭将缺席亚冠联赛的比赛。蔚山现代队内被确诊感染新冠肺炎的守门员赵贤祐正在奥地利宿舍隔离。正在等待大韩足球协会推进的韩国行包机的他在Instagram上上传了透过窗户的宿舍外风景照片，并留言称“希望可以平安回到韩国”。

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