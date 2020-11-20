首尔市教育厅建议立即实施高三远程授课. November. 20, 2020 08:04. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 随着最近新冠确诊病例的剧增，首尔市教育厅建议从19日开始进行高三远程授课，这一时间比政府的方针早了一周。教育部此前决定，从高考一周前的26日开始将全国高中课程转换为远程授课。 首尔市教育厅19日表示：“由于新冠疫情正在扩散，强烈建议从现在起所有高三学生都转为远程授课。”首尔市辖区内的高中（230所）中的67%（153所）已在19日之前将高三转换为远程授课。因此首尔市教育厅的劝告适用对象为77处。首尔市教育厅的劝告虽然不是强制性规定，但预计大部分高中会接受。因为高三学生目前已完成高考出题范围的学习进度，大部分学生都在学校自习。部分学生因为担心感染新冠病毒，提交了校外体验学习申请书后没有上学。据首尔市教育厅透露，到目前为止，首尔地区高考志愿者中还没有出现新冠确诊病例。 最近，随着新冠疫情扩散趋势的加快，考生和家长中不断有人要求提前转换为远程授课时间。在首尔以外的地区，也有很多学校比政府方针更早在高三实施远程授课。19日，因新冠疫情而中断上课的学校比前一天增加了43所，达到130所。 此外，社会副总理兼教育部长柳恩惠重申了按原计划于12月3日举行高考的立场。柳恩惠当天在参加某广播节目时表示：“高考只剩两周了，这也是不能可以轻易延期的考试”，“因为确诊患者或自行隔离人员有可能进一步增加，所以正在竭尽全力使高考能够平稳运行。”她还强调：“已请求疾病管理厅予以协助，让在高考前一天（12月2日）接受新冠病毒检测的考生迅速拿到诊断结果。”

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