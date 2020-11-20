佩洛西再次当选美国国会众议院议长，“战斗力无人能及”. November. 20, 2020 08:04. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 现年80岁的美国国会众议院议长南希·佩洛西将继续任职两年时间。民主党在今年的众议院、参议院选举中取得了不太满意的结果，要求变化的新晋势力的呼声也不小，但尚未出现超越她的老练和战斗力的人物。 据国会专门媒体《国会山》报道，众议院多数党民主党18日在通过视频进行的选举中再次推举了以单一候选人身份参选的佩洛西。她将于明年1月在众议院通过投票程序，担任第117届国会的众议院议长，任期两年。截至目前，民主党拥有超过435名众议员半数的219个议席。 佩洛西如果任满任期到2022年，将创下领导民主党20年的纪录。1987年，她作为民主党所属议员当选为联邦众议员，开始政治活动，从2003年开始一直坚守着民主党第一人的位置。2007年，她被选为首位女性众议院议长，并主持了4年的议会，随着民主党在2018年中期选举中获胜，她再次获得了众议院议长职位。 外界此前认为，在“特朗普总统审判论”高涨的此次选举中，民主党将乘着“蓝色浪潮”掌握众议院乃至参议院，但与这种充满期待的预测相反，佩洛西未能确保参议院过半数议席。众议院虽然勉强维持了多数党地位，但被共和党夺走了10个席位。这种寒酸的成绩单引发了责任论，也引发了民主党内年轻的新晋势力没有表现出包容力的批评之声。 但是，佩洛西以老练的政治力掌握党内领导层，成功确保了两年的任期。去年“俄罗斯丑闻”爆发时，她领导众议院通过了对特朗普总统的弹劾案，反对在南部设置国境隔离墙和非法移民政策，与特朗普总统正面交锋，其战斗力得到了“党内无人能及”的评价。据《国会山》报道，她给民主党带来的政治赞助资金之高创下纪录，在财政方面的贡献也不容忽视。 正如有人预测“今后两年将成为最艰难的任期”，佩洛西面临的课题不容忽视。因为包括强硬左派在内的党内势力之间的相互矛盾正在全面展开，而且对现任领导层长期执政的疲劳感和不满也在加大。她似乎意识到了这一点，当天在议会会见记者时表示：“将遵守对领导力和常任委员会议长的（时间）限制。”她在2018年当选众议院议长时曾表示“将干4年”。她也是在确认，此次众议院议长的任期将是最后一次。 除佩洛西外，81岁的斯坦利·霍耶和80岁的吉姆·克莱本也在当天的选举中分别被再次一致推举为参议院和众议院民主党党鞭。至此，美国政治与78岁的当选总统拜登一道，进入了超高龄政府及执政党体制。

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