如果爱因斯坦没有朋友. November. 20, 2020 08:05. . 戴着口罩参加了普通物理学期中考试。当天，记者在入学以来第一次在教室里见到了（大学）一年级学生。一个月后，就要结束一个学年。在学校关门的情况下，已经过去了一年。 一个男生考试后申请了面谈。“独自学习，无法投入进去，也不知道我做得好不好。”这个学生好像连朋友都没有。于是我对这位朋友说，无论如何也要交朋友，一起学习。交朋友，需要有先接近的心。然后做自己想做的事情。现在可能更是个机会。这可能是兴趣爱好，也有可能是别的事情，但现在是做自己想做的事情的时候。 物理学虽然是孤独的学问，但也不能只靠自己。它既是通过无数的参考文献寻找道路，通过别人的研究将自己的创意性想法普及化的学问，同时也是通过对话完成的学问。和同事们讨论、参加研讨会，是因为可以通过其他学者受到刺激，也可以一起解决问题。意外地，通过别人的想法，发现了看不见的新路的情况也很多。 爱因斯坦1896年进入大学后，与一两个朋友一起热情地学习和分享困惑自己的问题。虽然他仍然认为自己是流浪者和孤独者，但为了和朋友喝咖啡，经常去咖啡厅，和自由奔放的朋友及同事们一起享受音乐演唱会。在学生时代遇到朋友马歇尔·格罗斯曼对他来说是很大的幸运。格罗斯曼还向经常旷课的爱因斯坦展示了自己的笔记。对于需要准备考试的爱因斯坦来说，那本笔记本就像是救世主一样。格罗斯曼为爱因斯坦在专利事务所就职助了一臂之力，还帮助他把特殊相对论发展成一般相对论所必需的重要数学计算方法。有这样的朋友，对于爱因斯坦来说难道不是无法用任何东西交换的祝福吗？ 爱因斯坦的小提琴演奏已经超出了兴趣。他喜欢莫扎特和巴赫。对于他来说，音乐不仅是脱离现实，更意味着隐藏在宇宙中的和谐、伟大的作曲家的创造天才性、超越语言的美丽发现。他在音乐和物理学中都追求和谐之美。他对音乐是多么热情，有一天在宿舍隔壁听到钢琴声，就拿起小提琴跑到隔壁，一起演奏莫扎特的奏鸣曲。此后，音乐与物理学一道，也是他永远的朋友。 爱因斯坦以接近倒数第一的成绩大学毕业了。这个事实虽然是件有趣的事情，它既潇洒，同时也给我们带来某种莫名的安慰。我想到：“希望申请面谈的那位朋友在大学里能抛开成绩，交到帅气的朋友，并拥有一生为自己的生活增光的兴趣……”

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