废除在野党否决权，是对公调处成立名份的破坏，也是对国民的欺骗. November. 20, 2020 08:05. . 在高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）处长推荐会第3次会议上，因推荐未果，共同民主党表示将通过取消在野党否决权的公调处法修订案，在年内实现该部门的出台。该党表示，将在25日向法司委提交修订案并表决通过，下个月2日在全体会议上通过。也就是说，仅仅因为举行了3次会议、推荐未获通过，就要改变公调处制度的根本——处长选举方式。 共同民主党表示，不仅是该党或法务部长秋美爱推荐的候选人，连法院行政处长和大韩律师协会会长推荐的候选人都没有被接受，以此为由把推荐未果的责任推给了“国民的力量”党。但在推荐过程中，由于围绕公调处发生争执和争议，具有公调处处长力量和中立性的人物推荐被拒，引发了“人物难”。虽然后来历经迂回曲折，最终推荐了候选人，但是推荐方都应该反省，是否确实推荐了可以担任公调处长的人物。 首任公调处长将负责选拔公调处检察官和调查官，组建公调处。因为根据谁成为首任公调处长，公调处本身的性质就会决定下来，所以选择首任公调处长时要慎重考虑。公调处没有理由急于在今年内出台。在现有候选人中，如果没有朝野两党达成一致的候选人，哪怕进行再次推荐，只要能选出朝野都信任的公调处长即可。 共同民主党在第20届国会上强行通过《公调处法》时提出的核心名分就是给予在野党否决权。每当有人提出公调处会屈从于执政势力时，共同民主党总是强调，如果在野党不同意，公调处长就不能被推荐，因此不可能任命符合政权口味的人。因此，目前的公调处制度是以在野党的这种否决权为前提成立的。 将否决权明文规定，是即便再花时间所有参与决策者都要忍耐并寻求达成一致的约定。如果在野党不赞成，就不能推荐公调处长，即使过程繁琐、花费时间，这也是保障公调处政治中立性、独立性的最低限度的装置。这一点，共同民主党也知道，在野党也知道，国民也都知道。现在又佯装不知，说要废除赋予公调处正当性的最后堡垒，真是自相矛盾。 共同民主党在《公调处法》实施之前已经改恶过一次。该法规定，如果检察机关和警方获得高层公职人员不正之风的情报并进行调查，必须向公调处报告，如果公调处长要求移送，检警机关必须遵从。仅通过这样的修改，调查机关之间的牵制就消失不见，公调处法比第一次在国会通过时更令人担心。在此基础上，还要废除在野党的否决权，这不仅破坏了公调处存在的名分，也是欺骗国民的行为。

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