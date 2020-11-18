缺乏百年大计的光华门广场工程……时过不久又要拆掉重来吗？. November. 18, 2020 08:14. . 首尔市前天在市民团体的反对声中开始了光化门广场的再构造化工程。拆除世宗文化会馆所在的广场西侧道路，在原位置上建设数千棵树和草坪的市民广场是再结构化工作的核心。现在广场两侧通行的车辆将行驶在扩大为双向7至9车道的教保大厦一侧东面的车道上。 2009年竣工的现有光化门广场被车辆行驶的大道包围，市民的接近性下降，广场功能严重不足，这是事实。 2023年工程完工后，市民可以在比现在更宽阔的步行广场享受闲暇时光，从这一点来看，再构造化事业的必要性应充分肯定。但是，把类似于国家象征的广场建设成为向一边倾斜，这是否合适？诸如此类未解决的课题不是一两个，首尔市在这种情况下强行施工，有些操之过急。 光化门广场偏向一方的方案，从去年首尔市首次提出构想开始，就一直备受争议。已故朴元淳市长也表示：“将收集市民的意见，重新确定事业的时间和方向。”世界上几乎没有将代表国家的广场推向空间一边的情况。 市民团体也反对广场建成后，将步行者的通行量集中在广场东侧的一半左右的世宗文化会馆方向。尽管如此，首尔市在朴市长去世后的9月发表修正案后，仍然进入了施工阶段。在距离首尔市长补选只剩下5个月的“市长缺位”状况下，是否应该像推进仅仅是完善对策一样强行实施改变首尔广场结构的重大事件，缺乏逻辑依据和共识。 光化门广场是超越单纯市民公园概念的韩半岛中心空间。如果考虑汉阳迁都的历史和代表首尔的象征性，首先应该拿出让首尔市民和所有国民都能认同的最佳方案。如果不这样，而是以“这是已在推进的事业，完工再说”的公务员思想处理，10多年前投入750亿韩元建造现在的光化门广场后，再投入791亿韩元的血汗税金拆掉重来，这样的错误迟早会反复出现。只有具备展望100年的长远的历史眼光和意识，才能制定得到全体首尔市民祝福的蓝图。即使为时嫌晚，现在中断工程、重新从原点进入公论化程序，才是减少更大社会争议和费用的出路。

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