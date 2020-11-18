仍然遥远的“去特朗普时代”. November. 18, 2020 08:14. by 張澤東 will71@donga.com. 美国总统选举结束，决定当选和败选已经过了10天。 通常情况下，这段时间里，主要外媒的报道应该充斥着当选总统的愿景、政策和动静，但今年却不同。与当选总统拜登一样，出现了很多败选的特朗普总统相关报道的罕见情况。相比作为美国现任总统的统治行为，大部分消息都是关于他不服大选结果及其在选后的行为。 不服大选结果似乎不会能持续很久。如果特朗普总统想获胜，就必须在目前拥有的232张选举人票之外，再确保38张以上的选举人票，通过诉讼和重新计票，必须在3个以上的摇摆州中推翻结果。在票数差距最小的亚利桑那州，也相差1万票以上，因此实现的可能性较低。由于美国复杂的选举制度，在最终确定选举人团的过程中可能会出现大大小小的争议，但预计很难扭转大势。 相反，有关特朗普总统今后动向的新闻，今后也将持续很长一段时间。几乎没有人预料他会自动离开政界. 据外电报道，如果他继续从政，将以参加2024年总统选举为目标，而且已经做好了相当部分的准备。《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道说，特朗普总统已向亲信表明了再次挑战2024年总统选举的意向，不久将正式公布。 有分析认为，特朗普总统最近表示支持共和党全国委员会主席连任、设立政治资金筹款团体（PAC）等，都是为了维持对共和党的影响力。也就是说，为了再次挑战大选，他将首先成为“在野党领导人”。 当然，在特朗普总统面前，并不只是鲜花满径。政治家们常说“政治是移动的生物”，以前在选举中获得很多票数的政客在挑战下届选举时，取得不理想成绩的人不在少数。因为随着时间的推移，民心和选举构图也会发生变化。在美国竞选连任失败的总统再次挑战成功的案例，仅在19世纪有过一次。通常政治家们在成为“前任”的瞬间，其影响力和人气就会大幅下降。 但大部分人认为，至少眼下在美国共和党内很难找到能够代替特朗普的人选。美国有线电视新闻网（CNN）分析称，“特朗普总统已经超越了掌控共和党的水平，而是共和党的唯一面孔”。 在此次大选中，他获得了超过7300万张选票，这是除拜登在此次大选中获得的票数（约7880万票）之外，历届总统选举中得票最多的一次。由此可见，特朗普总统的粉丝群非常强大，而且“特朗普主义”具备坚实的品牌力量，这一用语近乎固定化。因此，对民心敏感的共和党政治家们很难反对特朗普。 在美国参议院，共和党占据多数党的可能性很大。今后，如果特朗普主导的共和党在参议院阻止拜登的政策和人事安排，拜登的运身之地将大大缩小。这不仅会影响美国国内政策，还会影响外交安保、贸易等有关世界各国的政策。这也是海外继续关注特朗普总统动向的主要原因。在此次大选中，虽然民主党的“反特朗普”战略获得了成功，但距离“去特朗普”时代的到来还需要一段时间。

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