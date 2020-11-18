燃灯会基本确定登陆联合国教科文组织人类非物质文化遗产. November. 18, 2020 08:14. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 庆祝释迦牟尼佛祖诞辰日的韩国佛教传统活动——燃灯会有望被列入人类非物质文化遗产代表目录。 据文化遗产厅17日透露，联合国教科文组织非物质遗产保护协会政府间委员会(非物质遗产委员会)下属的评估机构对韩国政府申请列入代表目录的燃灯会进行了审查，并下达了“建议列入”的判定。评价机构评价道：“韩国的燃灯会登记申请书准备得非常充分，向人们展示登陆特定非物质遗产的代表目录可以如何提高对非物质遗产整体重要性的认识。” 燃灯会是否列入人类非物质文化遗产名录将在下月14日至19日在法国巴黎联合国教科文组织总部举行的第15届非物质文化遗产保护政府间委员会上最终决定。据悉，评价机构将审查结果分为登载、补充信息、禁止登载等，向非物质遗产委员会提出建议，但此前几乎没有出现过推翻登载劝告判定的情况。此次评价机构审查了42份世界各国的代表目录登载申请，并给了25份登载、16份补充信息和1份不可登载的建议。 如果燃灯会被列入人类非物质文化遗产名录，这在韩国是第21次。韩国的人类非物质文化遗产有宗庙祭礼及宗庙祭礼乐、盘索里、江陵端午祭、强羌水越来舞、男寺党表演、灵山斋、济州七头堂登神祭、处容舞、韩国声乐、大木匠、鹰猎、跆跟、走钢丝、韩山苎麻编织、阿里郎、泡菜文化、农乐、拔河、济州海女文化、摔跤等。 燃灯会是为了庆祝4月初八(农历4月8日)佛祖的诞生而举行的活动。三国史记中，新罗景文王6年(866年)和真圣女王4年(890年)都有“去皇龙寺看燃灯”的记录，具有十分悠久的传统。 内含用真理的光芒照亮世界，打造无差别、富饶世界等意义的燃灯会虽然以宗教活动开始，但已发展成为大众性的春季庆典。2012年被指定为国家指定文化遗产第122号，之后由燃灯会保存委员会举办传统灯制作培训会和国际学术大会等。佛诞日当天，全国各地寺庙及主要大城市的街道和广场将挂上用竹子和韩纸制作的灯笼，大象、石塔等与佛教有关的各式各样的花灯队伍将经过街头。 另外，朝鲜的“朝鲜服装打扮风俗(韩服)”受到了不可登载的劝告。朝鲜的人类非物质文化遗产有阿里郎、腌泡菜、摔跤等3项。

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