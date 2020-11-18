拜登称“应该由美国而不是中国来制定规则”，对RCEP进行牵制. November. 18, 2020 08:15. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国当选总统拜登当地时间16日表示，要与同盟国一起制定新的贸易规范，以对抗日益扩大的中国影响力。 这是对中国主导的“区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）”的强烈牵制。 拜登当天在特拉华州威尔明顿举行的记者招待会上回答有关RCEP的提问时表示：“目前还是当选人身份，所以在具体谈论时要比较谨慎”，“占世界经济25%的美国应该与占世界25%以上的民主国家联合起来。”他还强调：“不能任由中国和其他国家左右该地区的结果，而应由我们来设定这条路的规则。” 解读认为，他的话意味着，美国应该与韩国等同盟国一起建立与中国对抗的新经济集团。RCEP是由韩国、中国、日本、澳大利亚、新西兰和东南亚国家联盟（东盟）十国等15个国家签署的世界最大规模的自由贸易协定。 但拜登当天没有透露是否会重返特朗普总统退出的跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）。

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