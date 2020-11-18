三星BioLogics正式生产美国礼来公司的新冠肺炎治疗剂. November. 18, 2020 08:15. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星BioLogics正式开始生产由美国制药公司开发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)治疗剂。三星BioLogics目前负责两家全球性制药公司的新冠肺炎治疗剂委托生产(CMO)。 三星BioLogics公司17日表示：“生产了美国礼来公司(Eli Lilly and Company)开发的新冠病毒抗体治疗剂初期供应量的一部分，上个月末已经交货了。”此前，三星BioLogics和礼来公司于今年5月签订了新冠病毒抗体治疗剂CMO合同。 三星BioLogics公司相关人士表示：“生物医药品生产所必需的技术转移时间缩短为3个月，为普通的一半水准。在新冠疫情大流行延长、移动受限的情况下，双方专家紧密沟通，迅速投入生产。” 礼来公司开发的新冠病毒抗体治疗剂“LY-Cov555”是从感染新冠肺炎后恢复的患者血液中提取抗体后制成的治疗剂。礼来公司于本月9日(当地时间)从美国食品药品监督管理局(FDA)那里得到了以新冠肺炎轻症患者为对象的治疗药物紧急使用许可(EUA)。虽然尚未住院，但65岁以上或12岁以下患者或因其他原因有可能导致重症的患者是注射对象。美国政府上月末决定购买30万份的礼来公司抗体治疗剂。 此前，三星BioLogics曾于8月与英国制药公司GSK签订了4393亿韩元规模的新冠病毒抗体治疗剂生产合同。GSK开发的疫苗目前即将发表临床结果。

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