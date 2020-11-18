为谋求连任...菅义伟首相与巴赫主席会谈确认东京奥运会能办. November. 18, 2020 08:15. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 虽然日本国内的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)再扩散迹象明显，但日本首相菅义伟和国际奥林匹克委员会(IOC)主席托马斯•巴赫16日就“明年7月在有观众的情况下举办东京奥运会”一事达成协议，有人批评说，两人都是出于政治算计，将市民的安全作为担保。这意味着，分别将于明年8月和9月任期结束的巴赫主席和菅义伟首相都想以成功举办奥运会来谋求连任。 《朝日新闻》17日报道称：“首相身边人士正在假设‘成功举办明年奥运会后解散众议院，在议会选举中获胜，正式建立菅义伟政权’的剧本。”一位亲信干脆说出了“奥运会是政权最大的扶持政策”的内心想法。 作为前首相安倍晋三亲信的菅义伟首相今年9月在前任首相因支持率下降和健康恶化等突然辞职后继承了其职位。安倍的剩余任期到明年9月为止。 菅义伟首相一直高呼“工作的内阁”，表示不会走部分人提出的“安倍代打”路线，而是走独立政治路线。但是，执政两个月后，因镇压对政权持批评态度的学者的争议、新冠肺炎疫情恶化等，他的支持率也处于原地踏步的状态。也就是说，菅义伟首相将举办奥运会和解散众议院视作打破这一僵局的王牌。执政的自民党干事长二阶俊博也参加了BS富士电视台节目，并预测“首相可能在就任一年后解散众议院”。 2013年9月上任拥有8年任期的IOC主席巴赫也反复表示，将在明年3月的希腊总会上挑战连任。为此，必须成功举办奥运会，并确保IOC主席的最大业务——稳定的赞助商收入。2016年巴西里约热内卢夏季奥运会时IOC获得的51亿美元(约5.64万亿韩元)收入中，转播权比重达到了70%。一些人担心，如果东京奥运会的票房失败，那么在感染危险较高的北半球冬季举行的2022年2月中国北京冬季奥运会的举办也将变得不透明。

한국어