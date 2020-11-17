IHO将用数字标记东海，放弃之前使用的官方名称日本海. November. 17, 2020 07:41. by 崔智善 aurinko@donga.com. 国际航道测量组织(IHO)此前一直将东海的官方名称标记为日本海，但IHO最近修改了官方海图集，今后将用数字标记东海，而不是此次使用的日本海(Japan Sea)。世界各国在标记大海名字的时候，一直把该海图集作为官方标准，因此只单独标记“日本海”的日本主张的根据算是消失了，从1997年开始，政府在国际社会展开的东海标记外交战出现了新的契机。 IHO秘书长马蒂亚斯•乔纳斯16、17日在90多个IHO成员国参加的，通过视频举行的IHO第二次总会上报告说，将发行成为各种海图制作指南的《海洋与大海的界限(S-23)》的修订版S-130。该修订版等在今后标记东海等大海名字时，将用固有识别号码(universal identifier numerical)进行标记。 南北(朝鲜和韩国)和美国、英国、日本于去年4月开始成立的当事国之间的非正式协议，就今后只用识别号码标记东海的方案达成了协议。一直在推进册子形态的海图集数字化的IHO，要求韩国和日本解决东海的标记问题，主张东海并记的韩国和主张单独标记的日本各退一步。外交消息灵通人士表示：“如果此次方案得以通过，政府必须集中外交力量和坚守单独标记日本海的美国和联合国等进行协商。”

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