凭借《天堂》的力量，NCsoft第三季度高奏凯歌……年销售额2万亿韩元近在眼前. November. 17, 2020 07:40. by 李建赫 gun@donga.com. 曾创造第二季度销售额最高历史纪录的NCsoft，凭借手机游戏《天堂》的人气，第三季度（7月至9月）取得了超出市场预期的业绩。历史上首次实现2万亿韩元年销售额已成定局。 据NCsoft公司16日发布的合并财务报表，第三季度销售额同比增长47%，达到5852亿韩元。营业利润为2177亿韩元，同比增长69%。 据初步统计，截至第三季度，就NCsoft今年的累积业绩而言，销售额为18548亿韩元，营业利润为6680亿元。前三个季度的销售额一跃超过去年全年的17012亿韩元。金融投资行业期待，NCsoft的年销售额实现2万亿韩元已成定局，目前年度利润预估值在8000亿至9000亿韩元之间，如果第四季度（10日至12月）创造惊喜业绩，营业利润有望突破1万亿韩元。 手机游戏的销售额为3896亿韩元，拉动了整体业绩。通过大规模更新其代表作——多址（MMORPG）网络角色扮演游戏《天堂》，大量吸引用户，销售额高达2452亿韩元，比今年第二季度（4月至6月）增加了53%。到月前为止，《天堂M》本月的销售额在谷歌的游戏市场上位居第一。NCsoft IR室长李长旭表示：“从季度来看，‘天堂M’的销售额是2018年第一季度（1至3月）以来的最高纪录。”其他手机游戏“天堂2M”也持续热销，销售额达到1445亿韩元。 《天堂》、《天堂2》、《永恒之塔》等NCsoft的网络游戏的销售额也比前一季度有所增加。特别是利用《天堂》的知识产权（IP）的游戏销售比重约为78%。分析认为，这是由于随着新冠疫情的扩散，游戏用户增加所产生的影响。NCsoft表示：“第四季度，通过现有游戏的升级和推出新游戏，销售额预计将维持增长势头。” 在NCsoft公司之前公布业绩的大型游戏NEXON、Netmarble等公司，也在第三季度取得了好成绩。曾创下第三季度的最高销售纪录的Nexon，年度销售额有望突破3万亿韩元。虽然有担心认为Netmarble业绩不佳，但它在第三季度出现增长势头，继去年之后，今年的销售额也有望实现2万亿韩元。 受新冠疫情的影响，游戏成为非面对面休闲生活的代表项目，韩国国内游戏公司的业绩也得到改善的迹象。“可可游戏”第三季度销售额同比增长54.2%，营业利润增加177.7%。中坚游戏公司Neowiz的销售额和营业利润也分别增加了23%和182%。 但随着市场竞争越来越激烈，一些游戏公司的业绩反而受挫。中坚游戏公司Pearlabyss的营业利润比去年同期减少了11.2%，com2us的销量减少了15.8%。由于营销费用增加，Wemade第三季度出现了经营亏损。游戏业界相关人士表示，“对知名IP的高依存度、倾向MMORPG的现象没有得到改善”，“一旦伴随新冠疫情出现的游戏特需结束，力量不足的游戏公司的竞争力会进一步减弱。”

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