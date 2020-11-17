奥巴马：“美国因疯狂的阴谋论而分裂，总统是临时职务，任何人都不能凌驾于法律之上”. November. 17, 2020 07:41. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国前总统奥巴马（照片）对对大选结果表示不服、拒绝移交权力的特朗普总统和执政的共和党进行了猛烈批评。他指出，由于疯狂的阴谋论，美国比以前更加分裂，而特朗普总统应承担其中部分责任。 奥巴马在回忆录《应许之地》出版前夕，15日接受英国广播公司（BBC）采访时表示：“与4年前特朗普当选美国总统时相比，美国更为严重分裂”，“疯狂的阴谋论和真相的衰退是分裂的原因，为了政治利益而给分裂煽风点火的特朗普总统也负有部分责任。” 奥巴马表示：“称当选总统乔·拜登为社会主义分子、称前国务卿希拉里•克林顿与恋童癖组织有关联的所谓阴谋论，数百万人受到了影响。真相被排斥在门外的瞬间，谎言已经绕地球转了一圈”，“通过这次选举，我们看到了，如果拥有美国最强大的公选人物散布不实之词，会产生什么样的后果。” 他还指出，城市和地方之间的差距、不平等现象等社会经济因素也是导致社会分裂的原因。他呼吁，“纠正处于分裂的国家的任务，并不只是政治家的。在人们倾听对方的话、展开各自观点之前，需要寻找共同的事实的态度”。 奥巴马在接受美国CBS采访时指出，总统这一职务也是临时职务，“我们并非处于规则之上。也不在法律之上。这就是民主的本质”，对特朗普总统不服选举结果再次进行抨击。他指出，大部分共和党议员对总统毫无根据地声称选举欺诈不加反驳，也令人失望。对于这次大选中拜登和特朗普均得到7000万以上选票，他分析称，“这意味着美国社会处于严重分裂”。 针对“是否加入拜登政府”的问题，他笑着回答说：“虽然想着不惜任何方法也要帮助当选人拜登，但我不会进入白宫工作”，“如果那样，妻子会离我而去的。”他表示，身为律师的妻子米歇尔在自己的政治生涯作出了很大的牺牲。

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